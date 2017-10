Puigdemont demana una mediació internacional entre Govern i Estat

Exigeix la retirada de “tots els efectius policials destinats a Catalunya per a les accions de repressió” || Insisteix que el Parlament declari la independència

El president, Carles Puigdemont, va demanar ahir a la Unió Europea “apadrinar” una mediació entre els governs català i central. En roda de premsa des del Palau de la Generalitat després d’una reunió extraordinària del Govern, va exposar que un actor “internacional” hauria d’asseure en una taula de diàleg la part catalana i la de l’Executiu central per, com a mínim, restablir la normalitat institucional a Catalunya.

“La UE ha de deixar de mirar cap a un altre costat”, va insistir, i va lamentar que la Unió no accepti la “legalitat” de l’1-O, però considera que sí que hi ha hagut un canvi de to d’Europa després de veure les càrregues policials i les seues conseqüències de diumenge.

El president va reiterar el que ja va dir la mitjanit de diumenge i és que traslladarà els resultats del referèndum al Parlament perquè els apliqui, és a dir, perquè proclami la independència. “Naturalment que el referèndum és vàlid. És un resultat vinculant i sobre aquest resultat tenim el deure de prendre decisions polítiques”, va concloure, i va reivindicar que els 2,2 milions de persones que hi van participar tenen encara més mèrit si es tenen en compte les càrregues policials. Puigdemont va explicar que preveuen tenir els resultats definitius d’aquí a dos dies i ha recordat que la llei del referèndum –suspesa pel Tribunal Constitucional– fixa que la independència ha de declarar-se a tot estirar 48 hores després dels resultats oficials. Considera que ha de ser el Parlament i no ell qui es pronunciï sobre quan serà el ple i com s’executarà des de la Cambra la independència.

Puigdemont tampoc no va aclarir si, en cas que la UE acceptés els seus plans d’apadrinar una mediació, ell estaria disposat a retirar la seua aposta que el Parlament apliqui els resultats i declari la independència pròximament.

Va descartar convocar eleccions catalanes de forma imminent i portant en el programa la declaració unilateral d’independència, i va assegurar que només es planteja convocar unes “eleccions constituents” com un dels passos per definir un Estat català.

La reunió del Consell Executiu també va acordar ahir reclamar la retirada “de tots els efectius policials destinats a Catalunya per les accions de repressió.”

Per a Puigdemont, “el comportament d’aquest dispositiu està sota sospita” i va voler destacar que d’aquesta manera els contribuents estalviaran “l’enorme cost de l’operació”.

El Govern va adoptar l’acord de crear una comissió d’investigació de les violacions dels drets fonamentals a Catalunya per recollir tota la informació, denúncies de ciutadans i material informatiu.