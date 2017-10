Sánchez exigeix a Rajoy que negociï immediatament amb Puigdemont

El president popular diu que estudia vies per parar la declaració d’independència || Rivera reclama aplicar l’article 155 per convocar eleccions a Catalunya

El president del Govern central, Mariano Rajoy, es va reunir ahir amb els líders del PSOE, Pedro Sánchez, i de Cs, Albert Rivera, per apel·lar a la unitat dels constitucionalistes i la defensa de l’Estat de Dret. Sánchez li va reclamar que obri una negociació “de forma immediata” amb el president, Carles Puigdemont i parli amb “totes les formacions” per abordar la crisi catalana “amb ambició i sense exclusions”. Sánchez va considerar que “el diàleg és més necessari que mai” després del que s’ha viscut a Catalunya l’1-O.

La cita va tenir lloc després que Rajoy anunciés diumenge a la nit la seua intenció de dur a terme una sèrie de contactes amb els partits amb representació parlamentària davant del desafiament independentista. “Per la unitat i la defensa de l’Estat de Dret”, va escriure el mateix Rajoy en el seu compte de Twitter (amb les seues inicials MR), un missatge que va acompanyar d’una foto en la qual apareix amb Sánchez, durant la seua trobada d’una hora i mitja.

Segons Sánchez, Rajoy ha d’obrir aquesta ronda amb Units Podem i la resta de forces parlamentàries per emprendre “aquest diàleg amb ambició i sense exclusions, obrint-lo a totes les formacions i afrontant-lo amb una perspectiva que superi la dialèctica de blocs”.

Així mateix, Sánchez va mostrar el seu rebuig a les càrregues policials i que “van deixar un balanç de centenars de ferits”. El grup socialista al Congrés exigirà “explicacions i responsabilitats” al Govern central.

Rajoy es va reunir posteriorment amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, que li va demanar que apliqui l’article 155 de la Constitució, que suposa suspendre l’autonomia de Catalunya, i convocar eleccions autonòmiques per “deixar d’estar segrestats per aquest cop a la democràcia”.

Es tracta, segons la seua opinió, d’una “proposta nítida, clara i concreta i la més democràtica de totes” per “tornar la veu” a la ciutadania de Catalunya i per “parar el cop a la democràcia” que pretenen dur a terme el president Puigdemont i els seus socis independentistes, segons les seues paraules.

Va afegir que el cap de l’Executiu li va traslladar que estan estudiant com fer front a una possible declaració unilateral d’independència. “Rajoy m’ha dit literalment que estan estudiant les vies per aturar aquesta declaració d’independència que ocupa i preocupa milions d’espanyols”, després de veure’s durant una hora i quart a la Moncloa.

Així mateix, va admetre que no comparteix la proposta del líder del Partit Socialista que Rajoy dialogui amb Puigdemont. “De veritat creu que Puigdemont vol negociar?”, es va demanar. Va insistir en aquest sentit que Puigdemont no volia ni referèndum ni tan sols eleccions, i el seu únic objectiu és el “cop a la democràcia” amb la declaració unilateral d’independència que promourà. Per això veu una ingenuïtat o fins i tot una altra cosa que Sánchez pensi que Puigdemont farà cas a qualsevol resolució o comunicació del Tribunal Constitucional.