Banderes estelades i espanyoles, unides en les marxes ciutadanes

Els assistents hi van amb ensenyes de tots els colors i llancen proclames contra la violència || Les manifestacions a la capital transcorren sense cap incident

Una marea cívica i plural va recórrer ahir els carrers de diversos municipis de Catalunya com a rebuig a la violència policial de diumenge. Els manifestants van acudir a les mobilitzacions a la capital catalana abillats de banderes catalanes, estelades, espanyoles o republicanes, sense que es produïssin incidents i en un ambient cívic i d’unitat. Els que acudien amb la bandera espanyola eren rebuts per la resta amb aplaudiments i paraules d’agraïment pel seu suport. Hi havia qui va ser-hi amb pancartes en les quals negaven ser propers a la independència, però que es mobilitzaven “perquè no podien veure com pegaven al seu poble”. Entre les banderes, també n’hi va haver de republicanes o d’altres comunitats com Euskadi. Les milers de persones que van participar a la tarda en les concentracions de tot Catalunya ho van fer de manera cívica i pacífica, per la qual cosa no va haver de lamentar-se cap incident destacable, únicament un de puntual, en el qual es van barallar dos joves, un amb una bandera espanyola i l’altre amb la catalana. Les proclames dels manifestants eren des d’“Hem votat” fins al suport de la proclamació de la independència de forma immediata. Però sobretot els crits eren en rebuig a la violència contra la ciutadania i de condemna per l’actuació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, a banda de suport a Mossos i Bombers.

Els advocats es mobilitzen a Girona per la llibertat

El Col·legi d’Advocats de Girona es va unir ahir a les mobilitzacions de ciutadans per rebutjar la violència policial al matí i a la tarda, va exigir respecte als drets humans i va retre homenatge als voluntaris, bombers, mossos d’esquadra i ciutadans que van sortir al carrer per defensar els col·legis electorals. Abillats amb la toga, els advocats van marxar des de la seu del Col·legi fins a la delegació del Govern a Girona, i el degà, Carles McCragh, va explicar que aquest col·lectiu “vol llibertats i que el poble sigui respectat”. McCragh va desfilar al costat de diferents lletrats, entre els quals l’alcaldessa Marta Madrenas (PDeCAT), que va destacar que la ciutat “torna a fer història”. Mentrestant, el Consell de l’Advocacia Catalana ha proposat la creació d’una taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat i es va oferir a participar-hi activament en favor d’un acord institucional. Després de condemnar la “desmesurada violència policial” de diumenge, el Consell va reiterar que “no hi ha cap altra sortida que una solució dialogada i negociada”.