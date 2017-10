“Després de servir el torn de dinars tancarem i farem vaga”

Seguiment desigual entre l’hostaleria

Els hotels, bars i restaurants de la província de Lleida també es van sumar a la convocatòria de vaga, encara que de forma desigual. A la capital, els únics establiments que es veien oberts eren, majoritàriament, cafeteries, bars i restaurants. “Hem obert com un dia normal, però com que hi ha vaga segurament acabarem de servir el torn de dinars i tancarem per fer vaga”, va dir una propietària d’un bar de Prat de la Riba.

“No sabem encara si anirem a la vaga, però almenys ens servirà per descansar un parell d’hores”, feia broma la cambrera mentre servia cerveses, refrescos i menjar als manifestants que venien de congregar-se a la plaça Ricard Viñes al migdia. I és que igual que la presència de piquets informatius en diferents comerços de la ciutat va ser abundant, no es va notar la seua presència als locals d’hostaleria.

“Aquí hem obert amb normalitat, no han vingut piquets ni res per l’estil. No tenim intenció de tancar, per a nosaltres serà un dia normal”, van dir en una braseria de Príncep de Viana. “No hem notat la vaga, seguirem com si res”, deien en una franquícia de l’estació de trens i en un bar de la rambla Ferran.

D’altra banda, el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, va destacar la gran mobilització del sector en la jornada, especialment en els negocis familiars. “Els bars i restaurants familiars han seguit la vaga en un 80 per cent, aproximadament”, va dir. Un cas diferent és el dels hotels, que majoritàriament no van poder tancar, ja que tenien clients allotjats o esperaven noves entrades. “En el cas dels hotels, s’ha decidit fer serveis mínims”, va detallar.