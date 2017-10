El personal dels hospitals recolza majoritàriament la mobilització

El personal sanitari que va secundar l’“aturada de país” de forma molt majoritària a Lleida, tant als hospitals com als ambulatoris i fins i tot alguns centres metges privats, també van tancar les seues consultes com a senyal de protesta per les accions policials desproporcionades durant l’1-O. El departament de Salut estima que al voltant del 75% dels treballadors del sistema sanitari públic va secundar l’aturada d’ahir. Desenes d’ells ja van parar dilluns simbòlicament la seua activitat deu minuts en senyal de repulsa dels esdeveniments violents de diumenge.