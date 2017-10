El rei demana assegurar l’ordre constitucional i acusa els independentistes de deslleials

Partit Popular i Ciutadans s’alineen amb el seu discurs, el PSOE també però hi troba a faltar el diàleg i PDeCAT, ERC i Podem el critiquen || Cap menció de Felip VI als més de 800 ferits de diumenge passat

El rei Felip VI va afirmar ahir que, davant de la “situació d’extrema gravetat” que viu Catalunya que vol “trencar la unitat d’Espanya i la sobirania nacional”, és “responsabilitat dels legítims poders de l’Estat assegurar “l’ordre constitucional, la vigència de l’Estat de dret i l’autogovern de Catalunya, basat en la Constitució i en el seu Estatut d’Autonomia”. En un excepcional missatge institucional, en el qual no va oferir cap solució al conflicte ni va fer cap menció als ferits de diumenge ni al diàleg, va criticar l’“inacceptable intent d’apropiació de les institucions històriques de Catalunya” per part de “determinades autoritats” que “han pretès trencar la unitat d’Espanya i la sobirania nacional”. Va recalcar que han incomplert “de manera reiterada, conscient i deliberada” la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i han “vulnerat de manera sistemàtica les normes aprovades legalment i legítimament, demostrant una lleialtat inadmissible cap als poders de l’Estat”. En el discurs, Felip VI va voler transmetre, va dir, als espanyols “que viuen amb desassossec i tristesa aquests esdeveniments un missatge de tranquil·litat de confiança i també d’esperança”. “Són moments difícils però els superarem”, va assegurar.

A més, es va adreçar als ciutadans de Catalunya que viuen “amb preocupació la conducta de les autoritats autonòmiques”. “Els dic que no estan sols ni ho estaran, que tenen tot el suport i la solidaritat de la resta dels espanyols i la garantia absoluta del nostre Estat de Dret en la defensa de la seua llibertat i els seus drets”. Les reaccions no es van fer esperar. Joan Bagué, del PDeCAT, va assegurar que “avui el rei ha deixat de considerar-nos com a conciutadans” al no fer cap referència als més de 800 ferits de diumenge. El diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián, va identificar el discurs del rei amb el del PP. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va qualificar el missatge d’“irresponsable i indigne”. Per a Podem, el rei “ha perdut l’oportunitat de ser part de la solució” i el van acusar de comprometre’s “amb el PP, però no amb la democràcia, ni amb Espanya, ni amb Catalunya”. Per la seua part, el PP va demanar als altres partits que se sumin al missatge de “concòrdia i responsabilitat” de Felip VI. El PSOE va coincidir amb el monarca en la defensa de la legalitat, però va trobar a faltar que no es referís al diàleg. Rivera (Cs) va assegurar que el rei “ha donat la cara per tothom” i va subratllar que Espanya “necessita esperança i lideratge”. Garzón (IU) va qualificar el discurs de “lamentable”.