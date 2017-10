Els ajuntaments de Lleida tanquen i s’afegeixen a les protestes

La gran majoria, tret d’excepcions com Vielha, i alguns donen serveis mínims

La majoria d’ajuntaments lleidatans van secundar ahir l’aturada a Catalunya i van tancar les portes o van donar serveis mínims. També alguns consells es van afegir a la vaga. A l’Urgell, per exemple, a Tàrrega i Tornabous es van mantenir serveis mínims, en el primer cas a la policia local, la brigada i el bus urbà, i en el segon, a la brigada. Molts d’altres van decidir obrir però l’aturada va ser secundada per una part dels treballadors. A la Paeria de Lleida, per exemple, va ser seguida de forma majoritària. Per la seua part, l’alcalde de la Fuliola, Eduard Piera, va assegurar que a la seua localitat diumenge van donar la benvinguda a la República catalana i “ja no obeïm directrius espanyoles de manera que tancarem el temps que calgui”.

Als Pallars, tots els ajuntaments van tancar, encara que per exemple al Sobirà es va oferir la recollida d’escombraries, mentre que a la Val d’Aran només va tancar el consistori de Les i el Conselh Generau va prestar serveis mínims. Per la seua part, altres serveis de la Val van estar tancats durant tot el dia, com va ser el cas de l’Archiu Generau, mentre que l’ajuntament de Vielha va obrir i només 9 dels 75 treballadors es van afegir a l’aturada. A les Garrigues, van mantenir el transport escolar a partir de les 08.30 hores, com és habitual, però no van acudir-hi escolars per ser traslladats fins als centres educatius de la comarca, el mateix que va ocórrer al Sobirà i en altres comarques de Lleida.