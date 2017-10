Els Bombers protegeixen la subdelegació i demanen calma

Manifest llegit per una estudiant i un agricultor

L’estudiant de la Universitat de Lleida Laia Muntas i l’agricultor de l’Horta Francesc Rosselló van llegir el manifest final de la mobilització en el qual van condemnar la repressió “política i policial” de l’1-O i els abusos de caràcter sexual a les dones i van demanar la retirada de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Abans, havien mostrat una urna, la qual cosa va provocar un esclat d’aplaudiments, i el portaveu de la federació d’entitats culturals de Lleida, Xavier Quinquillà, va demanar un minut de silenci per a les víctimes de les càrregues de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Després, dos bombers van pujar a l’escenari per demanar als manifestants que se n’anessin a casa, però majoritàriament es van dirigir cap a la subdelegació de l’Estat, que estava protegida per furgones i agents dels Mossos d’Esquadra (i antiavalots de la Policia Nacional a l’interior de l’edifici, que després van sortir a la porta). Els Bombers van envoltar la subdelegació i van demanar de nou calma i una retirada pacífica per evitar incidències. Sí que hi va haver crits d’“heu pegat a nens i ancians” o “i si fossin les vostres famílies?”, però no hi va haver incidents. Ni davant la subdelegació ni en cap moment de la marxa.

Concentracions multitudinàries als col·legis atacats

Els centres de vot de diumenge passat en els quals hi va haver brutals càrregues policials a Lleida, com el CAP de Cappont, el Casal de la Mariola, l’EOI o la delegació de Benestar Social, es van convertir ahir en altars improvisats on els veïns van posar flors i notes. En els centres de vot de Cappont i la Mariola també es van congregar centenars de persones i es van llegir manifestos animant a seguir amb les mobilitzacions i animant també els assistents a resistir pel seu barri, la seua ciutat i la seua gent.