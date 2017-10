Els ciutadans desborden carrers després de la victòria de l’“aturada de país” cívica

Unes 45.000 persones es manifesten a Lleida i gairebé un milió a Barcelona

L’“aturada de país” va congelar ahir l’economia de les comarques de Lleida i de tot Catalunya en una resposta cívica contra les càrregues policials de diumenge per intentar frenar el referèndum. La vaga va donar pas a una multitudinària mobilització que va desbordar els carrers, amb 45.000 persones al centre de la capital del Segrià.

Empreses, comerços, serveis com l’educació i la sanitat i transports es van paralitzar ahir de forma majoritària a Lleida i a tot Catalunya, igual que el camp, que van donar així una resposta cívica contra la repressió policial l’1-O en un intent de frenar el referèndum, donant així un suport majoritari a l’anomenada “aturada de país” convocada per la Taula per la Democràcia. La jornada va començar amb talls a les principals vies de comunicació amb milers de tractors, fins a cinc mil a tot Catalunya, prenent en bona mesura el protagonisme. Mentrestant, a les empreses l’aturada era aclaparadora, amb prop d’un 80 per cent de seguiment, totalment o parcial, per part de les companyies de la província, segons la patronal Pimec.

L’aturada es va confirmar en un èxit i va donar pas a la tarda a protestes multitudinàries que van deixar petits els carrers de les principals ciutats i pobles catalans. A Lleida es calcula que van ser almenys 45.000 les persones que van anar per la capital del Segrià, mentre a Barcelona s’atansaven al milió, unes 700.000 segons els càlculs de la Guàrdia Urbana.



Els socialistes culpen Santamaría i demanen reprovar-la i el PP, sense suport polític per al 155

Així, el protagonisme va ser ahir total per als ciutadans, en una jornada en què el vicepresident, Oriol Junqueras, va voler destacar que Catalunya sencera exigeix “ser la seua voluntat democràtica, de pau i de justícia”.

Des de Madrid el protagonisme el va voler prendre el rei amb un dur missatge contra els independentistes catalans, que va acusar de deslleials. Va dir que l’Estat ha “d’assegurar l’ordre constitucional” davant dels que volen “trencar la unitat d’Espanya”. L’anomenat bloc constitucionalista dóna signes d’estar més desunit del que pot semblar i els socialistes culpen de les càrregues la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i en proposen la reprovació. El PP descarta aplicar l’article 155 davant de la falta de suports polítics. La UE, per la seua part, insisteix que el català és un assumpte intern i confia que la situació es calmi.