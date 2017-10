Grans empreses encapçalen l’aturada a Lleida, amb un seguiment que voreja el 80%

En el cas de les petites i les mitjanes, només el 19% va quedar al marge de la protesta || D’altra banda, vaixells insígnia de l’economia local com Bonàrea o Prefabricats Pujol s’afegeixen a la mobilització

Accessos als polígons industrials pràcticament buits de camions, la gran majoria de naus tancades i barrades i altres amb només uns quants vehicles a les portes o grans empreses òrfenes de treballadors i d’activitat com Bonàrea o Prefabricats Pujol. Aquestes eren les imatges que es repetien ahir a les grans zones de concentració d’empreses a la província en una jornada en què es van donar diferents circumstàncies. La majoritària era que les plantilles se sumaven a l’atur convocat per la Taula per la Democràcia per mostrar el rebuig i la indignació davant de les càrregues policials que es van viure diumenge passat en un intent de frenar el referèndum. Però també es va donar un bon nombre de casos en els quals empreses i treballadors van arribar a un pacte per fer aturades parcials durant unes hores. Es tractava de combinar la denúncia ciutadana amb un intent de no danyar la marxa de la companyia.

Però la denúncia va calar de tal manera que es va traduir en una cosa insòlita: que les mateixes patronals admetessin una aturada massiva. La Pimec, de petites i mitjanes empreses, calcula que el 81% de les companyies de la província van parar de forma total (52%) o parcial (29%). Xifra en un 19%, la taxa més alta de tot Catalunya, les empreses que van continuar amb la seua activitat sense alterar-la.

Aquesta patronal destaca a més el “clima d’entesa i concòrdia” durant tota la jornada entre empreses i plantilles. “Estem davant d’una situació sense precedents, ja que mai s’havia donat una situació de consens tan unànime a l’entorn laboral”, assegura Pimec.

Crida l’atenció especialment que ahir van parar, ja fos totalment o de forma parcial, grans vaixells insígnia de l’economia de la província. És el cas de la primera empresa per volum de treballadors i facturació, Bonàrea a Guissona, o llet El Castillo i Prefabricats Pujol a Mollerussa.

En el sector de les centrals fructícoles, el grau de participació en l’aturada de país va ser molt elevat, segons fonts del sector. És el cas de Nufri, d’Actel Grup o de Fruits de Ponent, que pràcticament no van tenir activitat més enllà de serveis mínims indispensables per garantir la seguretat i el manteniment o, en casos puntuals, per servir alguna comanda compromesa i urgent.

La gran indústria catalana, a mig gas i ports inactius

L’aturada general convocada ahir a Catalunya va afectar parcialment una línia de producció de la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, mentre que no va alterar l’activitat a la planta de Seat a Martorell. Concretament a Seat, 30 treballadors van anunciar dilluns que se sumarien a la vaga, i alguns més ho van fer ahir al matí, segons el president del comitè d’empresa, Matías Carnero.