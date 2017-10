Hernando menteix al dir que la policia va ajudar el ferit lleidatà

Un vídeo mostra com els agents peguen als que l’assistien

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va mentir ahir a l’afirmar que el lleidatà E.S.P, veí de la plaça de l’Exèrcit i de 70 anys, que va resultar ferit de gravetat arran de les càrregues policials al col·legi electoral de la Mariola, va ser ajudat per la policia i que “el van portar a l’Arnau”.

Un vídeo gravat per un ciutadà mostra que mentre al ferit se li practicaven maniobres de reanimació la Policia Nacional va continuar carregant. En un moment, les imatges mostren com un agent empeny dos veïns, que cauen sobre el ferit i les persones que l’atenien. A més, ni de bon tros la policia el va portar a l’hospital.

El popular diu que ERC i la CUP desitgen “morts a Catalunya” i els republicans es querellen

Ahir, l’home continuava ingressat al Vall d’Hebron i segons fonts properes ha empitjorat per un hematoma al cap provocat pels cops.



Hernando també va aprofitar aquest fet per acusar ERC de difondre la falòrnia que l’home havia mort i per això va assegurar que “ERC i la CUP estan desitjant que hi hagi morts a Catalunya”.

També va instar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a aturar la “confrontació civil” i convocar eleccions, en lloc d’amagar-se darrere de les “turbes violentes”. Per la seua part, ERC va anunciar que presentarà una querella contra Hernando, per les seues declaracions “intolerables”.

En un comunicat, va afirmar que el portaveu popular amb les seues paraules només busca generar “crispació, incitar a l’odi i provocar incidents” en les manifestacions que se celebren a Catalunya per l’aturada general convocada contra la càrregues policials del diumenge del referèndum. Els republicans també es querellaran contra el popular per afirmar que aquesta aturada general és de “tall nazi”, i ERC li retreu que és una banalització del nazisme.

Pel seu costat, el líder del PSC, Miquel Iceta, va dir que Hernando es mereix una “targeta roja” al dir que els partits independentistes haurien desitjat que les protestes de l’1-O acabessin amb morts i va apel·lar al diàleg urgent per trobar una solució. En declaracions, Iceta va dir: “Rafa, queda’t a casa i deixa’ns-ho als que volem arreglar el problema.” Des d’Units Podem, la portaveu, Irene Montero, va demanar al portaveu popular que cessi en la seua “agressivitat” verbal. “És moment de diàleg i serenitat”, va agregar.

Així mateix, dos dels quatre ingressats per les càrregues policials de diumenge van rebre ahir l’alta.