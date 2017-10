L'Audiència Nacional cita com a investigat per sedició a Josep Lluís Trapero

EFE Actualitzada 04/10/2017 a les 09:17

Juntament amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; i al d’Omnium Cultural, Jordi Cuixart, pels incidents a la Conselleria d’Economia de la Generalitat

© El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. EFE

La jutgessa de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citat com a investigats (imputats) per un delicte de "sedició" al cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; al president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; al d’Omnium Cultural, Jordi Cuixart; i a una intendenta de la policia catalana.



Fonts de l’Audiència Nacional han confirmat a EFE que la citació és per a divendres vinent en relació amb el setge de la Conselleria d’Economia de la Generalitat el passat 20 de setembre mentre les forces de seguretat duien a terme un registre al seu interior.