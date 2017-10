La CUP recalca que el ple de dilluns és per "declarar la independència"

REDACCIÓ Actualitzada 04/10/2017 a les 17:22

Boya diu que contemplen l’escenari d’aplicació de l’article 155 de la Constitució i que estan "preparats per encaixar-lo"

© Els diputats de la CUP Mireia Boya y Benet Salellas, EFE

La presidenta del grup de la CUP, Mireia Boya, ha subratllat aquest dimecres que el ple del Parlament de dilluns vinent és per "declarar la independència de Catalunya" i ha cridat a mantenir aquesta acció fins i tot si es realitzessin detencions de membres del Parlament i del Govern en els propers dies. JxSí i la CUP han demanat avui a la Taula que dilluns es faci un ple amb una compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fi que expliqui els "efectes" del resultat del referèndum de l’1 d’octubre, segons fonts parlamentàries.



En una roda de premsa, Boya ha subratllat que aquest ple extraordinari de dilluns és per "valorar els resultats del referèndum i materialitzar les conseqüències, és a dir, per declarar la independència de Catalunya o, dit d’una altra manera, per proclamar la república catalana independent". Una declaració el contingut de la qual s’està parlant amb JxSí i que encara "no està tancada", ha afegit Boya. Ha dit que contemplen l’escenari d’aplicació de l’article 155 de la Constitució i que estan "preparats per encaixar-lo", i ha subratllat que, encara que hi hagi detencions, "en cap cas no frenaran la declaració d’independència del dia 9, que ha de fer obligatòriament el Parlament."



Boya ha explicat que han "batallat" perquè el ple per declarar la independència tingués lloc abans i ha citat a JxSí -que encara no ha comparegut en roda de premsa- a explicar el per què no se celebra fins dilluns. Ha considerat que el Govern hauria de proclamar els resultats definitius del referèndum a través de la Sindicatura Electoral que va nomenar el Parlament, però aquest organismes va desaparèixer abans de l’1-O després que els seus membres renunciessin per evitar les sancions del Tribunal Constitucional.



En tot cas, Boya ha considerat que va ser una desaparició "temporal", per la qual cosa en aquests moments, passat l’1-O, s’hauria "de recuperar" aquesta Sindicatura Electoral per proclamar els resultats de la consulta.



Segons ha explicat, ja es podrien fer "efectius" els resultats de l’1-O en el ple de dilluns, en el qual hi hauria aquesta proclamació d’independència, que ha exigit que es faci fins i tot si hi hagués detencions de membres del Govern.



La CUP ha assenyalat que encara no ha tancat amb JxSí si el text de la proclamació de secessió que se sotmetrà a votació del ple o simplement s’executarà com una declaració que assumeix la Cambra. Boya ha criticat els "discursos d’odi", que ha atribuït només a PP i Ciutadans, i ha afirmat que a Catalunya "no sobra ningú".