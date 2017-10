Mobilització massiva a Barcelona

Gairebé un milió de persones es manifesten a la capital catalana contra la brutalitat policial l’1-O || Exigeixen la retirada dels cossos policials en dos marxes a Universitat i passeig de Gràcia

© Vista de la manifestació convocada per la Taula per la Democràcia ahir a la tarda a la plaça Universitat.

Les mobilitzacions massives també van ser protagonistes ahir a Barcelona, on gairebé un milió de persones es van manifestar pel centre de la ciutat sota el lema “Contra la repressió i en defensa de les llibertats”, convocada després de les càrregues policials que van tenir lloc durant la jornada del referèndum. La concentració organitzada per la Taula per la Democràcia a la plaça Universitat, en la qual van participar els sindicats majoritaris, així com les entitats sobiranistes, va desbordar ràpidament la zona.

Al manifest, llegit per l’actor Àlex Casanovas, la taula d’entitats va condemnar la “violència exercida per l’Estat” diumenge. “Les actuacions policials per desallotjar violentament persones són absolutament inadmissibles i vulneren drets fonamentals”, va sentenciar, i va exigir a la comunitat internacional que empari els seus drets.



Van comptar amb la presència del vicepresident Junqueras, l’alcaldessa Ada Colau i tres consellers

El manifest també explicava que la plataforma va considerar que aquesta acció policial mereixia una resposta contundent: “Per això hem parat el país i exigim la retirada immediata d’aquestes forces policials. Som un poble de pau.” També es va exigir la retirada “immediata” dels cossos policials de l’Estat. A la plaça de la Universitat van acudir el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras i els consellers Santi Vila, Dolors Bassa i Toni Comín, així com l’alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau.

L’altra gran cita de la tarda a Barcelona va ser al passeig de Gràcia, a la manifestació auspiciada per la CGT i tres sindicats més, que també va discórrer en un clima festiu amb milers de persones que van respondre a la convocatòria. Encara que al començament estava previst que la mobilització acabés a la plaça de Catalunya, va continuar fins a la plaça Urquinaona i des d’allà alguns centenars de persones, també provinents de la plaça de la Universitat es van concentrar davant la comissaria de la policia nacional situada a la Via Laietana.