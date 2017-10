Puigdemont declararà la independència en els propers dies, segons la cadena BBC

Junqueras afirma que les mobilitzacions són una condemna contra la “violència brutal” || Xavier Domènech destaca la transversalitat de les manifestacions contra l’acció policial durant l’1-O

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va anunciar ahir en una entrevista a la cadena britànica BBC que declararà la independència en qüestió de dies, segons va difondre el mateix mitjà. El cap de l’Executiu va explicar al llarg de la conversa que el Govern “actuarà a finals d’aquesta setmana o començaments de la que ve”. Al ser preguntat sobre què passaria si Mariano Rajoy intervé per prendre el control del Govern català, Puigdemont va advertir que “seria un error que ho canviaria tot”.

Pel que fa a les manifestacions, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va afirmar que les mobilitzacions en contra de l’actuació policial durant la jornada de l’1-O suposen la condemna del poble català “a la violència brutal” que s’ha viscut en els últims dies. Junqueras va explicar que amb les marxes i mobilitzacions d’ahir Barcelona i Catalunya sencera exigeixen “ser la seua voluntat democràtica, de pau i de justícia”.

Va considerar que és necessari explicar al món la voluntat del poble català: “Un poble que ha votat, que s’ha expressat i que s’expressa cada dia. Estic convençut que el món ens entendrà.” També va reaccionar a les massives manifestacions el coordinador general de Catalunya en Comú (CatComú), Xavier Domènech, que va celebrar la mobilització ciutadana “històrica” duta a terme a Catalunya en el marc de la vaga contra la repressió, va concretar el líder dels comuns. “Avui és per estar orgullosos del nostre poble. S’ha mobilitzat des del poble més petit a la ciutat més gran. Estem assistint a una mobilització històrica”, va dir Domènech, que va destacar la transversalitat de la mobilització contra les actuacions policials portades a terme diumenge passat durant el referèndum.

Domènech va explicar que aquesta transversalitat és la clau per “fer front i per acabar d’una vegada amb la repressió, i per poder decidir lliurement” el futur de Catalunya. Per la seua part, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va instar els catalans a “no caure en provocacions” i va fer una crida a la pau. “La pau, el civisme i la dignitat ens han portat fins aquí. L’èxit definitiu depèn que ens mantinguem compromesos com mai. Seguim!”, va defensar el cap de l’Executiu en un apunt a Twitter.