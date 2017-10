Puigdemont oferirà una declaració institucional a les 21 hores

EFE Actualitzada 04/10/2017 a les 12:08

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, oferirà una declaració institucional a les 21.00 hores d’aquest dimecres, que s’emetrà per TV3, segons han confirmat a Efe fonts del Govern.



La declaració institucional de Puigdemont arribarà un dia després que Felip VI assegurés en un missatge a televisió gravat al Palau de la Zarzuela que des de fa temps "determinades autoritats" de Catalunya han vingut incomplint la Constitució i l’Estatut i titllés el seu comportament de "deslleialtat inadmissible".



Puigdemont, molt actiu a les xarxes socials, no va escriure cap missatge de reacció a les paraules del Rei, encara que sí que va retuitejar altres comentaris, com el del secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador federal d’IU, Alberto Garzón, el portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, o el lehendakari, Iñigo Urkullu, que retreien a Felip VI el seu discurs.