Una marea envaeix les carreteres

Les principals vies de comunicació de Ponent, com AP-2, A-2, N-240, N-230, N-145 o A-22, tallades per la gent i els tractors

A totes les comarques de Lleida i a la majoria de les principals vies de comunicació com l’N-240 a les Borges Blanques i Almacelles, l’Eix Pirinenc (N-260) a la Seu d’Urgell, la Pobla de Segur o Sort, l’N-230 a Vielha, l’autovia A-2 o l’AP-2 i l’A-22 a Almacelles, l’aturada es va fer patent amb invasió de vies de veïns i de tractors que estaven disposats a tallar durant hores o “el temps que calgui” la circulació. L’ambient era reivindicatiu i, encara que conscients que els talls de vies podien provocar “algun caos”, estaven disposats a materialitzar el seu objectiu, “parar el país”, van explicar a les Borges.

A les Garrigues es van organitzar en grups i després de tallar l’N-240 uns, els altres es van desplaçar fins a l’autopista on es van registrar retencions importants. Van obrir corredors per a les emergències.

Milers de manifestants van tallar també des de les set del matí l’A-2 a Tàrrega, Bellpuig, Golmés, Mollerussa i Torrefarrera durant quatre hores, que alguns van aprofitar per esmorzar, organitzar tallers o ballar a la calçada.

Un afectat, procedent de Pontevedra, va dir entendre les “reivindicacions” però va lamentar la llarga espera. Les cues van ser llargues i va caldre obrir corredors d’emergències. La majoria de les vies van quedar obertes al migdia.

A l’Alt Urgell es va tallar l’accés a Andorra (N-145) des de la Seu i l’N-260, encara que cada dos hores s’obrien cinc o deu minuts per descongestionar les retencions i davant de l’augment de la tensió entre alguns usuaris. La C-14 a Organyà, Coll de Nargó, Ponts i Artesa de Segre van patir retencions. Al Jussà els manifestants es van desplaçar fins al port de Comiols per envair la via amb tractors fins a les quatre de la tarda.

L’Eix Transversal (C-25) a la Segarra també es va parar. L’N-II, paral·lela a l’A-2 des de la Segarra al Segrià, no es va escapar dels talls a Tàrrega, Golmés, Mollerussa, Fondarella i els Alamús. L’ambient va ser festiu i reivindicatiu.