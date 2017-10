El Constitucional suspèn cautelarment el ple del Parlament de dilluns

EFE Actualitzada 05/10/2017 a les 16:16

El tribunal admet a tràmit el recurs d’empara que va presentar el PSC

© La seu del Tribunal Consitucional EFE

El Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment el ple del Parlament en admetre el recurs d’empara que va presentar el PSC amb l’argument que si l’esmentat ple declarés la independència es produiria una infracció de la Constitució i una "aniquilació" dels drets dels diputats. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va anunciar la seua voluntat de comparèixer dilluns vinent davant del ple del Parlament per valorar els resultats i els efectes de la jornada de l’1-O. Encara que en l’únic punt del dia de la sessió no s’esmenta específicament una declaració d’independència, la CUP va assegurar que en el ple es proclamaria la república catalana.



El ple del Constitucional ha debatut avui el recurs del PSC i ha acordat deixar en suspens la convocatòria del Parlament, de forma cautelar.



El PSC ha presentat aquest matí un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional, en el que s’adverteix que convocar el ple suposa "ignorar a posta la suspensió acordada pel TC" sobre la Llei del Referèndum, i que "pretendre que l’esmentada llei sorgeixi efecte suposaria una infracció radical de l’ordenació constitucional".



De la mateixa manera, en el supòsit d’una declaració formal d’independència, el PSC considera que es donaria una "total i completa aniquilació" dels drets dels diputats, "per la demolició il·legítima del bloc de constitucionalitat a Catalunya".