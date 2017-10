El Parlament Europeu aposta pel diàleg però situant-lo dins del marc legal espanyol

Populars i socialistes descarten la mediació i avisen dels perills de la DUI, mentre que els verds i l’esquerra insten Brussel·les a actuar || És la primera vegada que el ple tracta el conflicte català

El debat sobre el procés català es va traslladar ahir al Parlament Europeu on, per primera vegada en ple, els grups parlamentaris van debatre sobre la qüestió catalana sense la intervenció dels eurodiputats espanyols. La sessió es va tancar amb la mateixa conclusió que ja va argumentar dilluns Margaritis Schinas, portaveu de la Comissió Europea: aposta pel diàleg però respectant l’estat de dret espanyol. No obstant, els populars i socialistes van descartar la mediació de la Unió Europea i van avisar dels perills d’una declaració d’independència, mentre que els verds i l’esquerra unitària insten Brussel·les a actuar.

El president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, va assegurar que el conflicte “només es pot resoldre en l’Estat espanyol” i va fer a crida al diàleg “pacífic”. També va demanar a la Generalitat “no fer passos irreversibles” i va avisar que “qui abandona Espanya deixa també la UE”. El líder dels socialdemòcrates, Gianni Pittella, va avisar que una DUI seria una “provocació” i podria desencadenar “nous desastres”. Des del grup liberal europeu, Guy Verhofstadt va criticar, igual que els populars i socialistes, la celebració del referèndum “il·legal i sense legitimitat democràtica”.

En canvi, el portaveu de l’Esquerra Unitària, Patrick Le Hyaric, i la líder dels Verds, Ska Keller, van ser molt crítics amb el Govern espanyol i les càrregues policials. Van apostar per una mediació europea, al defensar que “tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació”.

Alemanya reitera que aquest és un “assumpte intern”

El portaveu del Govern alemany, Steffen Seibert, va assenyalar ahir que Espanya està “davant d’un conflicte intern molt difícil”, amb referència a Catalunya, i va subratllar que “és tasca de tot el Govern fer respectar l’ordre constitucional”, únic marc en el qual pot trobar-se una solució. “En un Estat democràtic la Constitució protegeix els drets de tots els ciutadans”, va recalcar el portaveu de la cancellera, Angela Merkel. Seibert va rebutjar contestar preguntes sobre la violència policial i va recordar que es va organitzar un referèndum d’independència que havia declarat il·legal el Tribunal Constitucional. Va descartar una mediació de la cancellera alemanya amb l’argument que es tracta d’“un assumpte intern” d’Espanya. “Una solució al conflicte, que desitgem per als nostres amics espanyols, només pot donar-se dins de l’ordre democràtic d’Espanya”, va insistir. Preguntat sobre si Berlín condemnaria la violència policial si s’hagués registrat a Rússia o Turquia, el portaveu va titllar d’“absurd” el paral·lelisme perquè “en un Estat democràtic la Constitució protegeix els drets de tots els ciutadans”.