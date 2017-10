El PSOE descarta la mediació proposada per Puigdemont i Iglesias

EFE Actualitzada 05/10/2017 a les 11:38

© El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos. EFE

El secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartat aquest dijous les mediacions proposades per provar de resoldre el conflicte català tant pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com pel líder de Podemos, Pablo Iglesias, amb el suport dels partits nacionalistes. "No veig la necessitat que hi hagi cap mediació", ha dit Ábalos en una entrevista a RNE, en la qual ha subratllat que "la mediació l’han d’exercir en el seu conjunt les forces polítiques votades per la ciutadania".



Segons la seua opinió, no té cap sentit introduir l’Església, com planteja el líder de Podemos, ni qualsevol altre element fora de l’espai polític, ja que al final s’acabaria discutint sobre la validesa del mateix mediador. "No ens perdem allà, són elements que s’introdueixen i que no ajuden", ha demanat el dirigent socialista, que ha incidit que en aquests moments no es donen les condicions per dialogar amb "algú que s’ha instal·lat en la il·legalitat".



Per això, ha tornat a demanar a Puigdemont que es desconvoqui el ple del parlament català previst per a dilluns vinent en què es preveu la declaració unilateral d’independència. "No es pot apel·lar al diàleg i alhora estar mantenint el desafiament, que en aquest cas més immediat és la convocatòria de Parlament per a dilluns", ha advertit.



El secretari d’Organització del PSOE ha reiterat a més el seu suport al Govern i ha insistit que qualsevol decisió cal prendre-la en el marc escrupolós de la llei, però sempre amb mesura i proporcionalitat per evitar "danys col·laterals" com els produïts en la jornada de l’1 d’octubre per les càrregues policials.



Uns danys de què ha responsabilitzat la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, així com de la mala gestió política del conflicte. "No és un tema de la intervenció policial exclusivament, sinó també de la informació prèvia i de la seua pròpia comesa en el Govern, perquè era l’encarregada de la relació amb Catalunya," ha recalcat.



Ábalos ha justificat així la reprovació a la vicepresidenta que el PSOE plantejarà en el Congrés encara sense data, perquè per al ple de la propera setmana no disposa de quota parlamentària.



I davant l’"afany" d’alguns dirigents del PP que el PSOE se subordini al Govern ha assenyalat que no es pot oblidar que defensar a l’Estat de dret també suposa exigir a l’Executiu responsabilitats per la seua gestió que, ha insistit, en aquest cas ha estat "matusser" i ha posat en qüestió la fortalesa de l’Estat i la imatge exterior d’Espanya.