Interior frena les crítiques dels policies a Catalunya de sentir-se “abandonats”

Zoido visita per sorpresa agents al port

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, i el seu número dos, el secretari d’Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, van redoblar ahir els contactes interns per frenar les crítiques internes i cridar a la “unitat” tant a Barcelona amb els policies i guàrdies civils mobilitzats davant de l’independentisme, com a Madrid amb els sindicats i associacions professionals.

Després dels episodis d’escraches durant el vespre de dilluns en diferents localitats de Catalunya, els ànims es van arribar a caldejar fins al punt que les associacions de guàrdies civils i els sindicats policials denunciessin ahir al Congrés on era l’Estat per defensar-los i també van criticar la “deslleialtat” dels Mossos.



Defensa prepara instal·lacions militars a Sant Boi per si han d’acollir policies

Tot i així, les organitzacions professionals van agrair el “gest” que Zoido viatgés ahir per sorpresa a Barcelona per esmorzar amb els agents que estan allotjats als dos vaixells amarrats al port.

El ministre va intercanviar impressions amb els agents i els va traslladar el suport del Govern central.

En paral·lel, els sindicats de la policia van ser cridats per comandaments per transmetre missatges d’ànim de la cúpula d’Interior. A més, el ministeri de Defensa va decidir desplaçar a Catalunya material logístic com lliteres, cuines, dutxes i taquilles a l’aquarterament Santa Eulàlia, a Sant Boi de Llobregat, per si ha d’acollir efectius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya, fet que va provocar el “malestar i la preocupació” de l’ajuntament. En relació amb els escraches, els agents de la Policia allotjats a l’hotel Gaudí de Reus marxaran avui.

La pressió ciutadana i el manifest de l’alcalde, firmat per quatre grups municipals, n’han forçat la retirada. A més, Interior reallotjarà policies i guàrdies civils en altres instal·lacions al vèncer avui el contracte dels hotels.