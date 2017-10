© Més de 111.000 lleidatans van seguir per Lleida TV la jornada de vaga

El punt àlgid va ser a les 22.00 hores, amb 32.000, a ‘Lleida al dia’

Lleida al dia

Lleida TV va registrar dimarts una audiència rècord de més de 111.000 teleespectadors durant tot el dia, que van elegir la cadena del Grup SEGRE per informar- se sobre la jornada que va incloure la vaga general, l’“aturada de país”, i el discurs del rei. Es tracta d’una xifra estratosfèrica, ja que l’audiència habitual de Lleida TV és de 40.000 espectadors diaris. L’audiència més gran es va registrar a partir de les 22.00 hores durant l’emissió de Lleida al dia, en la qual es va resumir el seguiment de les aturades i la multitudinària manifestació de Lleida amb 45.000 persones en protesta per la violència exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per impedir les votacions de l’1-O. El discurs del rei va ser vist per 21.270 lleidatans.D’altra banda, el missatge del rei contra la Generalitat va tenir més seguiment a Catalunya que a la resta de l’Estat. Entre tots els canals va tenir un 84,5% de share, mentre que a l’Estat es va situar en el 76,7 per cent. En nombre d’espectadors, a Catalunya van ser 2.714.000, i a tot Espanya –inclosa Catalunya–, 12.421.000.