Presentades unes 140 denúncies a Lleida per les agressions policials

Una de les quals és de la família del ferit greu a la Mariola || Un veí de l’Horta va ser detingut per un delicte d’atemptat però assegura que no va oposar resistència

Almenys 140 lleidatans ja han presentat denúncies per les agressions que van patir diumenge per part d’agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Ho han fet a través dels diferents canals com els Mossos d’Esquadra, que ahir comptabilitzaven un total de 73 denúncies. A Alcarràs, on hi va haver una de les càrregues, la Policia Local n’ha rebut unes vint, segons va informar l’ajuntament. Per la seua part, el col·lectiu Advocats per la Democràcia n’ha recollit fins al moment 45 que s’han agrupat en tres querelles que s’han presentat davant del jutjat. Així mateix, al jutjat de Balaguer ja se n’havien presentat almenys tres.

Una de les denúncies és la dels familiars d’E.S.P, el veí de la plaça de l’Exèrcit de setanta anys que va resultar ferit de gravetat al col·legi electoral de la Mariola. L’home continuava ahir ingressat a l’hospital Vall d’Hebron i el seu pronòstic era estable dins de la gravetat, segons va informar la seua família.

Una altra de les denúncies és d’un agricultor de l’Horta que va ser detingut per la Policia Nacional al col·legi habilitat a la Caparrella acusat d’un delicte d’atemptat a l’autoritat. Tanmateix, segons va explicar ahir el seu fill a aquest diari, l’home no va oposar resistència i, en canvi, sí que va rebre diversos cops dels agents.

D’altra banda, l’home ferit per l’impacte d’una bala de goma durant una càrrega policial a l’escola Ramon Llull de Barcelona no perdrà l’ull després d’haver-lo sotmès a una intervenció de reconstrucció, i els metges estan pendents de si recuperarà la vista.

Denúncia contra un col·legi de la Seu per parlar de política

La mare d’un alumne del col·legi Mossèn Albert Vives de la capital de la Seu d’Urgell ha denunciat el centre davant de la Guàrdia Civil reclamant “que no s’indueixi els menors a cap tipus d’ideologia”. Segons va dir, algun docent va criticar davant dels alumnes l’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional malgrat que alguns dels nens són fills d’agents d’aquests cossos. Manifesta “total oposició a qualsevol consigna política que es pugui dir als menors i només desitja que els professors de l’esmentat col·legi es dediquin a les seues tasques”.