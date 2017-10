Puigdemont, disposat a “un procés de mediació”, carrega contra el rei Felip VI

“Quan apliquem els resultats de diumenge mostrarem la nostra millor cara”

El president, Carles Puigdemont, va acusar ahir el rei Felip VI de fer seu el discurs del Govern de Mariano Rajoy en el parlament que va fer dimarts i es va mostrar disposat a “emprendre un procés de mediació”. Així ho va afirmar en un missatge institucional i dilluns acudirà al Parlament per valorar els resultats i els efectes de l’1-O.

Carles Puigdemont va dir ahir que “aquest moment demana mediació”, que està rebent propostes per fer-ho i que preveu rebre’n més. Però va constatar que el Govern central no ha donat mai cap resposta positiva a iniciatives de mediació i va demanar “que aquest conflicte s’encarrili des de la política i no des de la policia”. Va insistir que el seu executiu té sempre la porta oberta al diàleg, la qual cosa contrasta amb l’actitud del Govern espanyol, i per això considera “una greu irresponsabilitat no atendre els precs que envia gent de dins i de fora de Catalunya i de l’Estat” perquè es dialogui. Va assegurar que Catalunya continuarà ensenyant la seua millor cara en els propers dies, “quan les institucions de Catalunya haurem d’aplicar el resultat del referèndum”. Va afegir que el Govern de la Generalitat “no es desviarà ni un mil·límetre del compromís de pau i serenitat, però alhora de fermesa”.

Puigdemont no va veure apel·lació al diàleg i la concòrdia en el missatge institucional del rei de dimarts: “Així, no. Amb la seua decisió vostè va decebre molta gent a Catalunya, que l’aprecia i que l’ha ajudat en moments difícils de la institució.” Creu que va ser un discurs només per a una part de la població i que “fa seu el discurs i les polítiques del Govern Rajoy, que han estat catastròfiques en relació amb Catalunya”. “Ignora deliberadament els milions de catalans que no pensem com ells i els catalans que han estat víctimes d’una violència policial” l’1-O. Creu que el rei va perdre una oportunitat d’adreçar-se a tots els ciutadans amb “un paper moderador” que li dóna la Constitució. En castellà, es va adreçar “als ciutadans espanyols que han expressat el seu compromís amb les demandes dels catalans”. Va aprofitar per afegir que “les autoritats espanyoles haurien d’explicar millor el que ocorre a Catalunya, amb visions més ponderades”. Considera que hi ha qui pretén presentar les seues reivindicacions com a il·legítimes, il·legals i criminals –va dir– i que així justifica perseguir urnes i votants malgrat que el referèndum és “un camí democràticament marcat per la voluntat dels ciutadans”. Assegura que Catalunya va demostrar el seu civisme diumenge i també durant l’aturada de dimarts, amb “centenars de milers” mobilitzats sense incidents, i va destacar que es van veure banderes independentistes i espanyoles alhora compartint el rebuig a la violència –en al·lusió a l’actuació policial de l’1-O.

Des del Govern central, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va criticar que Puigdemont segueixi en la seua “deriva” i no atengui la crida a la convivència que va fer el rei. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, li va dir: “Així no. Saltant-se les lleis democràtiques, no. Dividint els catalans, no.”

BARCELONA

Carles Puigdemont compareixerà dilluns davant del ple del Parlament per valorar els resultats i efectes de l’1-O, amb la declaració d’independència de Catalunya sobre la taula. Junts pel Sí i la CUP van registrar ahir la sol·licitud de compareixença i la Mesa del Parlament la va admetre a tràmit malgrat el rebuig de Ciutadans, PSC i PP. Els socialistes han advertit que acudiran al Tribunal Constitucional contra la mesura. La CUP va assegurar que el ple és per “declarar la independència de Catalunya” i va cridar a mantenir-lo fins i tot si hi ha detencions de membres del Parlament o del Govern en els propers dies.

No obstant, el secretari general del Parlament, Xavier Muro, i el lletrat major, Antoni Bayona, van dirigir a la Mesa de la Cambra un escrit en el qual adverteixen els seus membres que tenen el “deure d’impedir o paralitzar” iniciatives com la de celebrar un ple per declarar la independència. Fonts de JxSí van veure “obvi” el que planteja l’escrit dels lletrats, encara que van recalcar que no és “ni preceptiu ni vinculant”.

L’ajuntament de Girona trenca relacions amb la Casa Reial

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (PDeCAT), ha firmat un ofici mitjançant el qual trenca les relacions protocol·làries amb la Casa Reial després dels desallotjaments per la força de col·legis electorals durant l’1-O i un cop passat el discurs del rei de dimarts sense condemnar “la violència salvatge produïda per l’Estat a Catalunya”.