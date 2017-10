Rajoy: "Faré el que crea millor per a Espanya i en el moment més oportú"

EFE Actualitzada 05/10/2017 a les 16:28

© El president del Govern, Mariano Rajoy, durant l'entrevista a EFE. EFE

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha garantit avui que, igual com va fer per evitar el rescat per part de la UE, davant de la situació a Catalunya farà "el que cregui que hagi de fer, el que cregui que sigui millor per a Espanya i en el moment que em sembli més oportú".



Rajoy, en una entrevista amb l’Agència Efe al Palau de la Moncloa, s’ha mostrat "absolutament" convençut que Espanya pot tornar a un escenari de normalitat, igual que ha superat situacions molt difícils en altres moments. Com a exemple, ha recordat que quan ell va arribar a la Presidència del Govern, el país estava a punt de la fallida. "Tothom deia que Europa anava a rescatar a Espanya, que ens anaven a col·locar com a Grècia, vivíem una situació de cinc anys seguits de creixement econòmic negatiu; però el poble espanyol va ser capaç de resoldre aquesta situació", ha afegit.



El cap del Govern ha recordat que en aquells moments molta gent li deia el que havia de fer i que havia de demanar el rescat. "En aquell moment vaig fer el que creia que havia de fer, i ara, perquè és la meua obligació i perquè per a això sóc el president del Govern d’Espanya, faré el que cregui que hagi de fer, que cregui que sigui millor per a Espanya i en el moment que em sembli més oportú". I ha prosseguit: "Escoltaré tothom, però la decisió em correspon a mi. Sé que no és fàcil, però també em va correspondre en el seu dia prendre’n una altra que tampoc no ho era".