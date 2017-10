Trapero i els presidents de l’ANC i Òmnium, imputats per sedició

Per la seua actuació el 20 i 21 de setembre, durant els registres de la Guàrdia Civil a diverses institucions catalanes || Reben el suport del Govern, Forcadell i l’AMI

La magistrada de l’Audiència Nacional Carmen Lamela ha citat a declarar demà en qualitat d’investigat el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendenta dels Mossos, Teresa Laplana, i als presidents de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, per un presumpte delicte de sedició en relació amb els incidents que van tenir lloc els passats dies 20 i 21 de setembre a les portes de la conselleria d’Economia a Barcelona, quan la Guàrdia Civil registrava diverses institucions catalanes. El delicte de sedició pot comportar penes de fins a 15 anys de presó.

El major dels Mossos va informar ahir que declararà que la policia catalana ha complert “estrictament” les ordres judicials i de la Fiscalia en les seues actuacions sobre el referèndum de l’1-O. En una sèrie de missatges a Twitter i en una carta que la cúpula dels Mossos va remetre a tots els agents, els comandaments de la policia catalana asseguren que en la compareixença judicial el major aportarà tota la informació sobre les actuacions que la policia autonòmica va dur a terme al dispositiu del 20 de setembre.

Per la seua part, el president de l’ANC, Jordi Sànchez, va dir que encara no té clar si anar a declarar i va assegurar que “l’Estat ha embogit, definitivament”.

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va assegurar que l’escrit de la Fiscalia és “ple d’imprecisions i falsedats” i va afirmar que no reconeix el delicte. Els investigats van rebre ahir el suport del vicepresident de la Generalitat, i líder d’ERC, Oriol Junqueras: “Investigats per obeir la voluntat del poble de Catalunya. Tot el nostre suport a Trapero, Sànchez i Cuixart. No estem sols!”, va escriure a Twitter. Pel mateix canal, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va mostrar el seu suport als investigats pel seu “excel·lent” treball i civisme. També van rebre suport del PDeCAT i de l’AMI. En canvi, des del PP el seu coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, va dir que “desafiar l’Estat de Dret té les seues conseqüències” i el portaveu del partit al Congrés, Rafael Hernando, va afirmar que, “als que trenquen la llei, els arriba el seu torn”.