Banc Sabadell deixa de tenir la seu a Catalunya i CaixaBank ho estudia

L’entitat de Josep Oliu passa a tenir domicili a Alacant || El Govern central facilitarà la sortida ràpida d’empreses sense necessitar aval de la junta d’accionistes

El consell d’administració de Banc Sabadell va aprovar ahir en una reunió extraordinària el trasllat del domicili social de l’entitat a Alacant davant de la incertesa política i econòmica que ha originat la celebració del referèndum a Catalunya. L’entitat va anunciar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que acordava traslladar el seu domicili social a l’antiga seu de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), que va ser adquirida per Banc Sabadell el 2012. Segons van explicar fonts de Sabadell, l’objectiu del canvi de seu social rau a protegir la clientela i a garantir la seguretat jurídica que proporciona el marc regulatori del Banc Central Europeu (BCE). El trasllat podria efectuar-se en hores, sense necessitat de convocar una junta extraordinària d’accionistes, ja que els estatuts de l’entitat catalana així ho preveuen.

El consell d’administració de CaixaBank es reunirà avui de forma extraordinària per estudiar també el possible trasllat de seu social. En aquest cas, s’especula que podria passar a situar la seu a les Balears.



El conseller destaca els rècords en exportacions i d’inversions estrangeres a Catalunya

La borsa va reaccionar amb pujades de les accions de Sabadell i CaixaBank a aquestes mesures, mentre que l’organització de consumidors Adicae va carregar contra les entitats per “alarmar”.

Mentrestant, el Govern del PP aprovarà previsiblement avui un decret llei que permetrà a les empreses acordar el canvi de seu social sense sotmetre aquesta decisió a la junta d’accionistes, que acceleraria la sortida de Catalunya a les companyies que així ho disposin, segons van confirmar fonts empresarials.

Sobre si creu que Barcelona perdrà l’oportunitat de ser la seu de l’Agència Europea del Medicament, el també conseller d’Economia va indicar que si ocorre això “serà perquè el Govern central no vol presentar la candidatura, ja que això depèn del Govern espanyol”.

“Desitjo que a l’economia espanyola li vagi molt bé. Ningú vol que li vagi malament als seus clients i als seus proveïdors”, va dir Junqueras, que va assegurar que la Catalunya independent que ell defensa preveu tenir les millors relacions possibles, institucionals i comercials, amb el Govern espanyol.

Junqueras: “No hi haurà una fugida d’empreses”

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, va assegurar ahir que “no hi haurà una fugida d’empreses de Catalunya”. Així ho va dir en declaracions a La Sexta hores abans que el consell d’administració del Banc Sabadell confirmés el canvi de seu social. El també líder d’Esquerra va negar que un altre tipus de companyies com Eurona, Proclinc o la biotecnològica Oryzon Genomics hagin canviat la seu social pel procés independentista. “Vaticinis d’aquest tipus els sentim des de fa molts anys i encara no han succeït. Estem en una economia global basada en internet”, va dir en relació amb certes informacions alarmistes. Així mateix, el vicepresident del Govern va assegurar que Catalunya està “en rècords històrics d’inversió estrangera directa” o bé “d’exportacions”, i va remarcar la importància d’aquestes dades.