El Govern simplifica el canvi de seu de les empreses per agilitzar la sortida de Catalunya

EFE Actualitzada 06/10/2017 a les 16:46

Podran decidir canviar el seu domicili social sense necessitat de comptar amb el vistiplau de la junta d’accionistes

© La roda de premsa posterior al consell de ministres. EFE

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un reial decret llei pel qual les empreses podran decidir canviar el seu domicili social sense necessitat de comptar amb el vistiplau de la junta d’accionistes, la qual cosa facilitarà la sortida de Catalunya de les empreses que així ho decideixin.



Segons ha informat aquest divendres el Ministeri d’Economia en un comunicat, aquesta nova normativa s’aplicarà a totes les empreses tret d’aquelles els estatuts de les quals incloguin una "menció expressa" per la qual el consell d’administració no pugui ser competent per al canvi de seu.



Aquesta agilitació arriba en un moment en què empreses amb seu a Catalunya han decidit o s’estan plantejant canviar el seu domicili davant de la deriva secessionista i la situació d’inestabilitat.