El TC suspèn el ple del Parlament de dilluns i amenaça Carme Forcadell

Adverteix la presidenta de la Cambra de responsabilitats penals si ho avala

El Tribunal Constitucional va decidir ahir suspendre el ple del Parlament de dilluns al considerar que estava destinat a fer una Declaració Unilateral d’Independència. En la seua resposta a una petició del PSC, adverteix a més la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, de responsabilitats penals si arriba a permetre-ho.

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) va acordar ahir per “urgència excepcional” suspendre l’acord del Parlament que fixa per al dilluns 9 d’octubre la compareixença davant la Cambra del president, Carles Puigdemont, per abordar els resultats del referèndum de l’1 d’octubre. De no suspendre’s la convocatòria es produiria un perjudici “d’impossible o molt difícil reparació”, segons el tribunal de garanties.

La suspensió es produeix a petició del PSC, que va presentar un recurs d’empara en el qual defensa que l’acord que va prendre el Parlament per fixar la compareixença del president vulnera els drets dels diputats de la Cambra.

Aquesta mesura cautelar de suspensió pot ser impugnada en el termini de cinc dies des de la seua notificació pel Ministeri Fiscal i altres parts personades, segons preveu la mateixa norma. A més, la interlocutòria del TC diu que és “radicalment nul i sense valor ni cap efecte, qualsevol acte, resolució, acord o via de fet que contravingui la suspensió acordada”.

El Ple va acordar la notificació personal de la interlocutòria a Carme Forcadell i als membres de la Mesa, entre ells la lleidatana Ramona Barrufet, a qui adverteix del “seu deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada, advertint-los de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les quals poguessin incórrer en cas de no atendre aquest requeriment”. El Tribunal ha donat trasllat de la seua decisió, a banda del Parlament, al Govern de la Generalitat i al Ministeri Fiscal, que disposaran de cinc dies per formular al·legacions.

Els diputats del PSC que van presentar el recurs van denunciar, entre altres punts, que la convocatòria del Ple vulnera el seu dret “a exercir els càrrecs i funcions públiques en condicions d’igualtat, sense pertorbacions il·legítimes, amb els requisits assenyalats en les lleis”. Manifestaven, així mateix, que la vulneració del seu dret “es produeix pel radical trencament de la Constitució i l’Estatut que comportaria la declaració formal de la independència de Catalu

nya”.

Les reaccions a la suspensió per part del Tribunal Constitucional del ple de dilluns no es van fer esperar i el portaveu del Govern, Jordi Turull, va ironitzar sobre “l’eficàcia” que té el Constitucional quan el ple no està ni convocat. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va dir que no està firmada la convocatòria ni remesa a tots els diputats. Forcadell va afegir que defensarà la sobirania de la Cambra i interpreta la suspensió per part del TC com un rebuig del diàleg. De tota manera, no va aclarir si s’acabarà convocant el ple.

Des de Sí que es Pot es preveu demanar la compareixença del president, Carles Puigdemont, de forma que s’esquivaria la decisió del TC i permetria al màxim responsable del Govern parlar a la Cambra com tenia previst.

El TC pretén evitar que la Cambra catalana faci de forma immediata una Declaració Unilateral d’Independència (DUI), però segons fonts coneixedores de les previsions aquesta no seria la finalitat del ple de dilluns, sinó proclamar els resultats del referèndum. També inclouria l’inici del procés de declaració d’independència. El conseller d’Empresa, Santi Vila, va demanar ahir donar una “última oportunitat al diàleg” abans de declarar la independència.