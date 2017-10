El 93,84% va votar 'sí' l'1-O a la demarcació de Lleida, amb un 52,83% de participació

El Govern anuncia el resultat definitiu del referèndum





resultats globals

El Govern de la Generalitat ha anunciat aquest divendres el resultat definitiu del referèndum de l’1 d’octubre: 2.286.217 de votants (43,03%); 2.044.038 de 'sí' a la independència (90,18%); 177.547 de 'no' (7,83%); 44.913 de vots en blanc (1,98%) i 19.719 de nuls, uns resultats molt semblants als provisionalment anunciats després de tancar-se les urnes l’1-O.A la demarcació de Lleida, en total van ser 156.197 vots vàlids, basats en paperetes verificades i no segrestades. D’aquests, 146.583 van anar per al 'sí' (93,84%), 7.485 per al, 'no' 2.129 d’en blanc i 1.304 de nuls.Segons ha explicat la Generalitat, atesa la configuració de cens universal i la mobilització de les persones des de col·legis electorals tancats cap a altres punts de votació, alguns municipis presenten més votants que persones en el cens.Els municipis sense dades corresponen a municipis on no s’ha pogut votar per l’acció policial.En un comunicat, la Generalitat ha dit que ha traslladat aquests resultats al Parlament en una carta firmada pel vicepresident, Oriol Junqueras; el portaveu, Jordi Turull, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva.