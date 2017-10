La Campanya Internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears, Nobel de la Pau

Per alertar de "les catastròfiques conseqüències humanitàries" d’aquests arsenals i pels seus esforços per aconseguir un tractat que els prohibeixi

© Ciutadans sud-coreans seguien per televisió un llançament de míssils balístics de Corea del Nord, el mes d'agost passat, a Seül. EFE

La Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) va ser guardonada aquest divendres amb el premi Nobel de la Pau, va anunciar el Comité Nobel Noruec, per alertar de "les catastròfiques conseqüències humanitàries" d’aquests arsenals i pels seus esforços per aconseguir un tractat que els prohibeixi. Aquesta coalició d’associacions que s’estén per uns cent països ha estat una "força motriu" i un "actor líder de la societat civil" del moviment contra les armes nuclears i ha galvanitzat esforços per a "estigmatitzar, prohibir i eliminar" aquest tipus d’armament, apunta l’argumentació del premi.



El Comitè va subratllar, com a "important argument" per a la prohibició de les armes, l’"inacceptable sofriment humà" que provoquen i va destacar que altres tipus d’armament menys destructiu com les mines antipersones, bombes de raïm i les armes químiques i biològiques ja han estat prohibides per diferents tractats.



El Nobel va destacar que el 7 de juliol d’aquest any 122 països van firmar un tractat internacional contra la proliferació nuclear, però va lamentar que ni els països que tenen armes nuclears ni els seus aliats no l’han ratificat, encara que els EUA, Rússia, el Regne Unit, França i la Xina han fet un primer pas en aquest sentit.



Aquest premi, va agregar el fallo, és "també una crida" a aquests països perquè iniciïn "negociacions serioses" per a l’eliminació de les "15.000 armes nuclears que hi ha a tot el món".



ICAN succeeix en el palmarès al president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, que va ser distingit pels seus "decidits esforços" per portar la pau al seu país després de 52 anys de conflicte armat, una decisió que es va anunciar dies després de vèncer el "no" en el referèndum colombià als acords amb la guerrilla de les FARC. L’anunci d’aquest any era el debut al capdavant del Comitè Nobel de Berit Reiss Andersen, que va accedir al càrrec després de la mort de Kaci Kullmann Five, exlíder conservadora noruega, al febrer.