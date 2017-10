La Diputació condemna la violència de la Policia i demana que es retiri

Cs i PP acusen els independentistes de “cínics” i Reñé els insta a mirar-se al mirall

El ple de la Diputació va votar a favor una moció consensuada pels grups del PDeCAT, ERC i la CUP en què es va condemnar la violència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant l’1 d’octubre per frenar el referèndum a Catalunya. El text, que en determinats punts va comptar amb el suport o l’abstenció del PSC i Unitat d’Aran (UA), també exigeix la retirada dels cossos policials espanyols enviats expressament a Catalunya per evitar la votació.

La moció es va debatre amb certa tensió, especialment durant les intervencions de les portaveus de Cs, Ángeles Ribes, i del PP, Dolors López, que van acusar els independentistes de ser “uns cínics i hipòcrites”, perquè consideren que ells van ser els responsables que la policia actués d’aquella manera contra els votants. El president de la Diputació, Joan Reñé, les va rebatre amb contundència i, a banda de retreure’ls que els seus partits no han fet res pel diàleg, els va demanar que es miressin al mirall si volien veure cinisme i hipocresia.



Els socialistes van donar suport a alguns punts del text consensuat per PDeCAT, ERC i la CUP

Reñé va destacar que la celebració del referèndum estava emparada pel Parlament i negar les càrregues policials d’“uns personatges que estan entrenats per pegar, és tenir una bena als ulls”, va dir. Per la seua part, Ángeles Ribes va criticar els comandaments policials per l’actuació durant l’1-O, mentre que López va insistir a apuntar al Govern com a responsable per saltar-se la legalitat. El text aprovat sol·licita la mediació i suport d’Europa i la comunitat internacional, punt en què els socialistes es van abstenir.

Tanmateix, en el punt que demana mostrar suport al que decideixin les institucions catalanes van votar que no i en el de notificar l’acord al Govern i al Parlament es van abstenir. El portaveu d’ERC, Jaume Gilabert, va lamentar que als socialistes no els agradi la paraula internacional quan es parla de la mediació per resoldre el conflicte.