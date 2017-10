La Fiscalia no ha demanat mesures cautelars per a Trapero

EFE Actualitzada 06/10/2017 a les 12:16

El més major dels Mossos ha quedat en llibertat després de declarar com a investigat per un delicte de sedició

© El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, surt de l'Audiència Nacional EFE

La Fiscalia de l’Audiència Nacional no ha demanat cap mesura cautelar per al cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que ha quedat en llibertat després de declarar com investigat per un delicte de sedició en relació amb el setge a la Guàrdia Civil en una operació el 20 de setembre contra els preparatius de l’1-O. Segons han informat Efe fonts jurídiques, la Fiscalia no ha demanat ni la presó ni cap altra mesura cautelar per a Trapero després de la seua compareixença d’una hora davant de la jutgessa de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.



Abans de la compareixença la Fiscalia ha aportat nova documentació sobre els fets del 20 i 21 de setembre, pel que Trapero i els tres investigats en aquesta causa podrien tornar a ser citats, han informat fonts de l’Audiència Nacional.



Després de Trapero ha comparegut davant de la jutgessa el president de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, que s’ha limitat a respondre les preguntes del seu advocat, mentre que el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no ha prestat finalment declaració a l’espera d’estudiar la documentació aportada avui per la Fiscalia.



Abans de Trapero, ha comparegut per videoconferència la intendenta dels Mossos Teresa Laplana, citada també avui per declarar com investigada per sedició pel setge a la Guàrdia Civil del 20 de setembre.



La jutgessa l’ha eximit de traslladar-se a l’Audiència Nacional després d’acreditar l’agent que pateix un problema de salut.

Després de quedar en llibertat, el cap dels Mossos ha abandonat la seu de l’Audiència Nacional amb cotxe entre aplaudiments de polítics independentistes que han acudit a recolzar els investigats en aquesta causa i crits de "traïdor" d’un grup de ciutadans que es trobava al carrer Génova.



Trapero, que estava citat a les nou del matí, arribava mitja hora abans a l’Audiència Nacional vestit d’uniforme, amb semblant seriós i escortat a cada costat per dos comissaris dels Mossos també uniformats. Es tracta de Joan Carles Molinero, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central i de Ferrán López, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, i a qui Trapero va enviar a algunes de les reunions de coordinació policial amb Guàrdia Civil i Policia Nacional per impedir el referèndum il·legal de l’1-O.



Els Mossos ja van avançar que Trapero sostindria en la seua compareixença que la policia catalana ha complert "estrictament" les ordres judicials i de la Fiscalia en les seues actuacions sobre el referèndum de l’1-O. En una sèrie de missatges a Twitter i en una carta que la cúpula dels Mossos va remetre a tots els agents, els comandaments van assegurar que el més major aportaria tota la informació sobre les actuacions que la policia autonòmica va dur a terme al dispositiu del 20 de setembre.



Després d’admetre la denúncia de la Fiscalia per aquests fets, la jutgessa va demanar l’atestat a l’institut armat, que inclou fins sis peticions per escrit de la Guàrdia Civil als Mossos en relació amb els incidents, contestades -en algun cas dos hores després- amb escarides respostes que s’havia donat tràmit a la sol·licitud.