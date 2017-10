Millo demana disculpes pels ferits però responsabilitza el Govern de la situació

El delegat del Govern a Catalunya creu que els Mossos hauran d'impedir el ple sobre la independència

El delegat del Govern estatal a Catalunya, Enric Millo, ha lamentat i ha demanat disculpes pels ferits i les conseqüències de les càrregues policials en col·legis electorals en l’operatiu contra l’1-O però ha responsabilitzat el Govern de la situació perquè considera que va incentivar el vot malgrat que el TC havia declarat il·legal el referèndum.



"Dels 2,3 milions que van votar en el referèndum només una persona està hospitalitzada. S’hauria evitat només que el president de la Generalitat hagués demanat no ocupar els col·legis", ha afirmat en una entrevista de TV3.



D'altra banda, Millo creu que els Mossos d’Esquadra hauran d’impedir que se celebri un eventual ple del Parlament per proclamar una declaració unilateral d’independència (DUI) perquè, "de moment", són el cos amb competències en seguretat ciutadana. Durant l’entrevista a TV3, Millo ha estat preguntat per si es pot donar la imatge que dilluns hi hagi forces policials impedint la celebració d’aquest eventual ple: "els Mossos d’Esquadra, segur," ha indicat.



Per a Millo, si el Tribunal Constitucional ha suspès aquest ple i, malgrat això, es posa en marxa, l’ordre judicial que "amb tota probabilitat" rebran els Mossos serà que evitin la seua celebració.



A la pregunta de per què haurien de ser els Mossos d’Esquadra i no altres cossos policials els que impedeixin el ple, Millo ha recordat que serà així perquè "normalment el jutge farà el que fa sempre: apel·lar als tres cossos però donar prioritat als Mossos d’Esquadra, que són els que tenen competència en seguretat ciutadana, de moment."



També a TV3, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, s’ha referit a una reunió que Diego Pérez de los Cobos, càrrec de la Secretaria d’Estat de Seguretat que coordinava el dispositiu de l’1-O, i el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, van mantenir en la jornada del referèndum il·legal amb la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercedes Armes.



Segons Forn, en aquesta reunió la jutgessa, que dies abans havia dictat una instrucció en què ordenava a Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional tancar els locals de votació, "acaba dient que cada cos sap com actuar i que cada un faci el que crea".