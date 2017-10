Puigdemont retarda a dimarts la seua compareixença al Parlament després de l'1-O

EFE Actualitzada 06/10/2017 a les 12:48

El president demana explicar "la situació política actual"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat aquest divendres de comparèixer dimarts vinent, dia 10, al Parlament, amb la qual cosa retarda un dia les seues explicacions davant de la Cambra catalana sobre com procedir després de l’1-O.



Fonts parlamentàries han indicat que Puigdemont ha demanat de comparèixer dimarts a la tarda per explicar "la situació política actual", el que substituiria la compareixença per al ple de dilluns dia 9 que va acordar la Taula i que va ser suspès pel Tribunal Constitucional (TC).