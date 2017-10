Rajoy exigeix a Puigdemont retirar la DUI per començar a dialogar

Afirma que, si ho fa, parlaria de tot “menys de la unitat nacional” || El president no revela els seus plans i recorda que amb el rescat va “aguantar la pressió”

El conseller va dir que cal “trobar la manera de no perjudicar en cap cas l’economia i la societat” i es va mostrar partidari que “les veus que estan demanant diàleg i moderació s’imposin als sectors més extremistes” d’aquí a dilluns. Vila és el primer càrrec del Govern que es desmarca públicament de la DUI.

El president descarta la mediació perquè “la unitat d’Espanya no és objecte de cap negociació”

madrid

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va demanar ahir en una entrevista a l’agència Efe que Puigdemont retiri la proposta de fer la declaració unilateral d’independència per començar a dialogar. “El primer que hauria de fer Puigdemont és suspendre com més aviat millor el seu projecte de fer una declaració unilateral i complir els preceptes legals, és la millor solució, el que està demanant la societat, i s’evitaran mals majors.” En cas que Puigdemont seguís endavant amb la seua proposta, Rajoy va dir que sabia el que havia de fer i que prendria les mesures necessàries per aturar el procés d’independència.

També va rebutjar rotundament la possibilitat d’establir mediadors per “tractar la unitat d’Espanya”, com va proposar dimecres el secretari general de Podem, Pablo Iglesias. Rajoy no va revelar els seus plans per a Catalunya, però confia a mantenir la unitat amb els partits que componen el bloc constitucionalista (PP, PSOE i Ciutadans) i defensa que sap controlar la situació. “Jo espero que al Govern encertem. Crec que ho farem i espero tenir el suport del partit del senyor Rivera, del PSOE, d’altres forces polítiques i del conjunt de la societat espanyola.” Davant dels que l’acusen de no tenir cap estratègia i temen que finalment cedirà a les pressions, el president va recordar que en el moment en què tots li deien que demanés el rescat econòmic, ell va aguantar i només va demanar ajuda per als bancs. “En aquell moment vaig fer el que creia que havia de fer i ara, perquè és la meua obligació i perquè per a això sóc el president del Govern d’Espanya, faré el que cregui que hagi de fer, el que cregui que sigui millor per a Espanya i en el moment que em sembli més oportú”, va dir.

Rajoy també va parlar de les relacions amb el PSOE alhora que recordava que estaven d’acord “en les qüestions essencials i en altres d’instrumentals”, com les aparegudes els últims dies amb diverses propostes de mediació entre Madrid i Barcelona. “La unitat d’Espanya no és objecte de cap mediació ni de cap negociació”, va dir Rajoy, donant per tancat aquest debat. El cap de l’Executiu també va aprofitar per lloar l’acció de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el referèndum de diumenge i va recordar que es parlarà sobre aquest tema al Congrés dels Diputats en la sessió de reprovació de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. També va qualificar la intervenció del rei com a “magnífica”.