Coixet nega que vagi a participar en la manifestació de SCC a Barcelona

Es mostra "atònita, feta mal i absolutament desprotegida" per les informacions que així ho anunciaven

La cineasta Isabel Coixet ha negat que vagi a participar en la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona per la Societat Civil Catalana (SCC), i s’ha mostrat "atònita, dolguda i absolutament desprotegida" per una informació que, segons ha dit, no sap d’on ha sortit.

En un missatge en el seu compte d’Instagram, Coixet ha afirmat ser "al·lèrgica als debats, a les manifestacions i a parlar en públic", i ha recordat que el que pensa de les coses "està clarament expressat als articles" que ha escrit i firmat.

Precisament, ha dit que un dels articles que va escriure fa mesos acabava així: "construir, sumar i estimar és infinitament millor que destruir, restar i odiar", i demana als qui "es manifestin amb les banderes que vulguin, dissabte, diumenge o quan sigui," que ho recordin.

Després d’afirmar que aquest cap de setmana està rodant amb el seu equip en diverses localitzacions de Madrid, la cineasta ha destacat que és "tímida per naturalesa" i que és feliç darrere de la càmera, però davant d’ella vol amagar-se.

Coixet, que acompanya les seues paraules d’un vídeo del Museu de l’Aturat, afirma que es troba rodant el documental "Cai Guo Quiang, l’esperit de la pintura", que acompanyarà l’exposició del mateix títol que s’inaugura el 23 d’octubre en aquest museu madrileny.

Agraeix les "innombrables mostres de suport, afecte i comprensió" que ha rebut aquests dies, i totes les altres coses, afegeixen "és whisky barat".

D’altra banda, Retallades Zero ha negat també que vagi a participar en la manifestació de demà, i ha afirmat que des del respecte als seus convocants i al motiu de la convocatòria, aquest moviment social, cultural i polític ni convoca ni participa en la mobilització.

Societat Civil Catalana (SCC) va fer ahir una crida que la Catalunya "silenciada" es mobilitzi diumenge en la seua manifestació a Barcelona i que preveu que sigui "la més gran de la història" de l’entitat, els dirigents de la qual han reclamat "diàleg" a la Generalitat i que alhora rebutgen mediació de cap tipus.

En roda de premsa, els vicepresidents de SCC Álex Ramos i Miriam Tey van desgranar els detalls de la manifestació que, demà diumenge, sortirà a les 12 hores a la plaça Urquinaona i recorrerà tota la Via Laietana fins l’Estació de França, sota el lema "Prou! Recuperem el seny" ('N’hi ha prou! Recuperem la sensatesa').

A la manifestació s’han adherit un total de 25 entitats, així com partits com PP o Ciutadans -el PSC no s’ha sumat, però ha animat els seus militants a assistir-.