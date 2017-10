Puigdemont esquiva el TC i dimarts parlarà al Parlament a petició pròpia

La CUP exigeix ja la DUI mentre que el PDeCAT anteposa “no perdre ningú”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va demanar ahir comparèixer dimarts al Parlament, després que el Tribunal Constitucional suspengués dijous el ple de la Cambra anunciat per al dilluns en què s’anaven a analitzar els resultats del referèndum i davant la possibilitat d’una declaració unilateral d’independència.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va convocar ahir formalment el ple per dimarts a les 18 hores amb la compareixença de Carles Puigdemont per abordar “la situació política actual” com a únic punt de l’ordre del dia. El ple estava previst inicialment per dilluns però el Constitucional el va suspendre a petició del PSC perquè Puigdemont anava a comparèixer per abordar l’aplicació de la victòria del sí al referèndum –segons la llei del referèndum, implica que es declari la independència.

La Junta de Portaveus es va tornar a reunir extraordinàriament ahir per fixar el nou ple de dimarts i Forcadell ja l’ha convocat formalment: no es preveu que cap grup ho recorri perquè ja no es fa referència al referèndum ni al seu resultat.

Puigdemont compareixerà a partir de les 18, hora que ha disgustat els grups de l’oposició perquè consideren que va en contra de la conciliació laboral i familiar, i que podria posar en risc la seguretat dels diputats en cas que hi hagi concentracions dels ciutadans a la porta davant d’una eventual declaració d’independència. L’Assemblea Nacional Catalana va exigir una “mobilització màxima” el dia en què el president Puigdemont comparegui al Parlament, encara que sense fer una crida explícita a manifestar-se davant de la Cambra.

El president de la Generalitat intervindrà primer en el ple sense límit de temps i, a continuació, cada grup parlamentari tindrà 10 minuts per fixar el seu posicionament: Carles Puigdemont podrà respondre’ls individualment o conjuntament i els grups podran tornar a replicar.

La CUP va insistir ahir que el president ha de declarar de forma unilateral la independència, tenint en compte la proclamació dels resultats, segons la qual va votar el 42% del cens i el sí va obtenir el 90,18 per cent de suports.

Per la seua part, la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, va dir ahir, al ser preguntada sobre la data en la qual pensen declarar la independència, que els preocupa “poc el temps” i que el que no volen és “perdre ningú”.

L’expresident de la Generalitat Artur Mas va matisar ahir que la independència de Catalunya “no és real” fins que l’Administració catalana no controli les fronteres, la hisenda i la justícia.

En una entrevista al diari Financial Times s’havia publicat que l’expresident havia afirmat que Catalunya encara no està preparada “per a la independència real”, però després Artur Mas va remetre un comunicat en el qual aclaria que el que realment va assenyalar és que, per ser independent, a Catalunya li falten coses que encara no té.

“Control d’infraestructures, de duanes i fronteres, que la gent pagui a la Hisenda Catalana i una administració de justícia que faci complir les lleis del Parlament. Fins que això no sigui operatiu, la independència no és real”, va aclarir l’expresident en un comunicat recollit per Europa Press.

Segons la cinta facilitada per Artur Mas als mitjans, l’expresident de la Generalitat va dir concretament: “Hem fet un referèndum en condicions duríssimes. Malgrat la violència, ha votat el quaranta-dos per cent del cens, aquesta combinació ens legitima, ens hem guanyat com a mínim el dret a ser un país independent. La gran pregunta que ens hem de fer ara és com exercim aquest dret i aquí hi ha decisions per prendre. La imatge que estem disposats a fer sacrificis per arribar a l’objectiu també ens l’hem guanyada. Quan la gent s’enfronta a la policia perquè vol votar i rep cops això és un sacrifici, no és agradable per a ningú. I ara cal prendre decisions i jo crec que han de perseguir un objectiu en concret: no com es proclama la independència, sinó com s’exerceix en algun moment com a país independent, és a dir, de quina manera es fa efectiva la independència de Catalunya. Perquè al final la declaració és un acte polític, és un acte formal i un acte simbòlic. El que és important és que aquella declaració acabi sent el funcionament d’un país realment independent.”

Arrimadas acusa el president de jugar al monopoli i el PSC espera diàleg

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, espera que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigui “fidel” a la petició de comparèixer al Parlament dimarts per parlar de la situació política i no declari per sorpresa la independència. Considera que el ple és una oportunitat per al diàleg. Mentrestant, la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, acusa Puigdemont i el vicepresident i líder d’ERC, Oriol Junqueras, de jugar “al monopoli” i d’haver-se “desconnectat de la realitat” al no reconèixer la fuga d’empreses davant d’una possible declaració unilateral d’independència, que exigeix que no es produeixi en el ple de dimarts vinent.