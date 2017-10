Suïssa s’ofereix per mediar

El país helvètic s’ofereix com a negociador amb la condició que ho demanin les dos parts || Puigdemont es reuneix amb l’ICAB i demana discreció

El departament d’Exteriors suís es va oferir ahir com a mediador per iniciar unes negociacions entre el Govern espanyol i el de la Generalitat per tal de buscar un acord per a la situació catalana. Les autoritats helvètiques van confirmar que mantenen contactes amb les dos parts i que, si calgués, exercirien de mediadors “tot i que encara no estan madures” les condicions per a la negociació, malgrat que “la facilitació només es produiria si les dos parts ho demanen”, van recordar els responsables d’exteriors suïssos. El conseller d’Economia i Empresa, Santi Vila, va qualificar aquest fet com “una excel·lent notícia”.

La conselleria d’Exteriors de la Generalitat no va voler fer declaracions sobre això, mentre que el ministeri d’Afers Estrangers espanyol va negar que Suïssa s’hagi ofert a col·laborar com a mediadora.



El Col·legi d’Advocats demana a Puigdemont que "no prengui decisions que puguin portar més tensió”

Aquesta proposta suïssa va en la línia que va plantejar el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, que sol·licita una mediació internacional aliena a la Unió Europea. “La base de les democràcies modernes és el diàleg”, va dir el col·lectiu en un comunicat.

D’altra banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Jordi Turull i Carles Mundó es van reunir ahir amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), que dirigeix l’anomenada “comissió independent de mediació” per tenir una primera presa de contacte. La trobada va ser “cordial i s’han evitat fer declaracions pel bé de la negociació”, segons han dit els seus convocants. Van assegurar també que, després d’aquesta primera reunió, “la negociació podria tenir continuïtat,” encara que sense descartar altres escenaris.

L’ICAB també va sol·licitar ahir a Puigdemont que “parés urgentment totes les decisions polítiques que puguin portar a més tensió” entre els dos governs i que exclogués del seu programa qualsevol decisió unilateral. També van notificar al president que donen suport a la retirada d’efectius extra de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya, alhora que veuen “imprescindible” trobar una sortida consensuada amb l’Estat.