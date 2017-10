Una marea blanca i sense banderes insta Madrid i Catalunya a obrir un diàleg

Milers de persones se citen davant dels ajuntaments de ciutats de tot l’Estat

Una marea blanca es va concentrar ahir al davant de les portes de desenes d’ajuntaments de tot l’Estat per demanar diàleg a Carles Puigdemont i Mariano Rajoy per resoldre la situació política actual. Els participants hi van assistir vestits de blanc i sense portar cap bandera espanyola, catalana o independentista.

Milers de ciutadans vestits de blanc van sortir ahir als carrers de les principals capitals, amb Madrid i Barcelona al capdavant, per demanar al Govern espanyol i a la Generalitat que dialoguin per buscar sortida al conflicte català davant el risc d’una declaració unilateral d’independència. La iniciativa, promoguda des de les xarxes socials per la plataforma Parlem?, va aconseguir congregar milers de persones davant dels ajuntaments –prop de 5.500 a la plaça Sant Jaume de Barcelona– per demanar diàleg, sensatesa, entesa i recuperar la política després d’una setmana marcada pels efectes de la consulta de l’1-O. En aquest context, els que es van concentrar a Barcelona van voler llançar un missatge de concòrdia i van fer volar uns globus blancs entre aplaudiments, entre proclames com “el poble català no vol divisió”, “sí que es pot” o “volem parlar”.

Els manifestants, en un to pacífic i sense exhibir banderes ni espanyoles, ni catalanes, ni independentistes, van alçar cartells contra la declaració unilateral d’independència o altres que versaven: “Espanya és millor que els seus governants.”



Els manifestants, sense exhibir cap tipus d’ensenya, van alçar cartells en favor del diàleg

Així mateix, centenars de persones van respondre a la mateixa convocatòria al davant de les portes dels ajuntaments de Girona, Lleida i Tarragona, i més d’un miler a l’Hospitalet de Llobregat, igual que va succeir a Madrid o en altres ciutats de l’Estat.

Pel que fa a la capital del Segrià, un centenar de persones es van reunir a la plaça Paeria en favor del diàleg i d’aconseguir una sortida pactada i parlada a la situació catalana. Entre els assistents a la mobilització hi havia els tinents d’alcalde Montse Mínguez i Xavier Rodamilans. D’altra banda, l’alcalde Àngel Ros va participar en una manifestació a Vielha que també demanava una sortida negociada per a la crisi.

berlín

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va mantenir divendres una conversa telefònica amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, en la qual van tractar la situació política a Catalunya.

Segons van assenyalar ahir dissabte fonts comunitàries, Juncker i Merkel van tractar el tema per telèfon mentre el president de l’Executiu comunitari es trobava a la cimera UE-Índia a Nova Delhi. Les mateixes fonts van afegir que no tenien constància d’altres trucades de Juncker amb altres líders europeus en les quals s’hagi tractat el tema de Catalunya.

El Govern alemany va confirmar així maetix la trucada entre Merkel i Juncker, segons van informar fonts oficials alemanyes. No obstant, aquestes fonts no van voler precisar el contingut de la conversa al ser “confidencial”.

La Comissió Europea va reiterar aquesta setmana que considera la situació a Catalunya un “assumpte intern” d’Espanya, encara que aquest es va abordar, per primera vegada, a la reunió de l’Executiu comunitari. Per la seua banda, fonts de l’agència de notícies Reuters van avançar que la situació a Catalunya podria formar part de la conversa en la trobada de ministres d’Economia i Finances (Ecofin) que se celebrarà entre demà dilluns i dimarts a Brussel·les, encara que el tema no estigui inclòs a l’agenda oficial d’aquesta reunió.