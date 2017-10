Casado adverteix Puigdemont que pot "acabar com Companys"

L'expresident de la Generalitat va ser afusellat anys després de la seua detenció pel règim franquista i això ha motivat que els periodistes demanessin al vicesecretari de Comunicació que aclarís a què es referia en concret amb el seu advertiment

El moment de la intervenció

España es el único país europeo que ha fusilado a un presidente elegido democráticamente. #Fascismo pic.twitter.com/fT6uQQPcsI — Pere Forcada (@PereForcada) 9 de octubre de 2017

Una periodista demana una aclaració

▶️ Escucha lo que Pablo Casado ha dicho realmente sobre Companys pic.twitter.com/8tM8ncd7PK — Partido Popular (@PPopular) 9 de octubre de 2017

Les reaccions

Sí @pablocasado_ sabemos cómo acabó nuestro President Companys, fusilado x ejército. Te hace feliz recordarlo a nuestro pueblo indefenso? — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 9 de octubre de 2017

Ni con una pregunta a medida el pobre Casado es capaz de desdecirse y explicarse: "No soy historiador". Patético https://t.co/fjCdDWJWDj — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 9 de octubre de 2017

En una democracia seria @pablocasado_ pediría disculpas o dimitiría. Basta de pirómanos pic.twitter.com/9IOanXcluD — Ada Colau (@AdaColau) 9 de octubre de 2017

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha confiat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no declari la independència de Catalunya, però li ha advertit que, si ho fa, podria acabar a la presó com li va succeir Lluís Companys. Casado ha comparegut en conferència de premsa després de la reunió del comitè de direcció del PP que ha presidit el cap del Govern, Mariano Rajoy, i que ha analitzat la situació a Catalunya la vigília que Puigdemont comparegui davant del Parlament i amb la incògnita de si proclamarà la independència. "", ha assenyalat en al·lusió a la declaració d’independència per part del que fos president de la Generalitat Lluís Companys i que va provocar la seua detenció i empresonament per part del Govern de la República. Companys va ser afusellat anys després de la seua detenció pel règim franquista i això ha motivat que els periodistes demanessin a Casado que aclarís a què es referia en concret amb el seu advertiment a Puigdemont que podia acabar com el seu antecessor en el càrrec. Ha rebutjat haver establert comparació alguna amb l’afusellament i ha precisat que es referia als fets de 1934, quan Companys va ser detingut i, posteriorment, enviat a presó. "Jo em referia que no es repeteixi la història. I qui oblida la història està obligat a repetir-la. Les declaracions prèvies d’independència de Catalunya no han acabat bé i estic convençut que ara no es declararà perquè també tindria la seua corresponent sanció en el Codi Penal d’una democràcia exemplar i consolidada com l’espanyola", ha afegit.