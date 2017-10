Colonial i SegurCaixa Adeslas traslladaran la seua seu social de Barcelona a Madrid

EFE Actualitzada 09/10/2017 a les 18:52

Ja són més d’una vintena d’empreses catalanes les que han anunciat que s’emporten la seu social fora de Catalunya per la incertesa del procés sobiranista

El Consell d’Administració de la immobiliària Colonial ha acordat aquest dilluns traslladar la seua seu social de Barcelona a Madrid com a conseqüència de la situació política a Catalunya. Colonial, que des del passat mes de juny cotitza a l’Ibex 35, el principal índex selectiu espanyol, segueix així els passos d’altres grans empreses catalanes que en els últims dies han optat per portar les seues seus socials fora de Catalunya davant de la possibilitat que el Parlament aprovi aquest dimarts una declaració d’independència.



SegurCaixa Adeslas, líder en assegurances de salut a Espanya, trasllada també la seua seu de Barcelona a Madrid en un moment de màxima tensió política davant del temor d’una declaració unilateral d’independència per part del Govern, segons han informat Efe fonts de la companyia.



El consell d’administració de la companyia d’assegurances, integrada al grup Mútua Madrilenya i participada per CaixaBank, va aprovar aquest cap de setmana el canvi de domicili social.



La nova seu de SegurCaixa Adeslas s’ubicarà a la Torre de Cristal, també propietat de la Mútua Madrilenya i un dels quatre gratacels aixecats a l’antiga Ciutat Esportiva del Reial Madrid, al Passeig de la Castellana. En aquest edifici es troben ja les oficines principals de la companyia, tanmateix, fins ara no ho estava el seu domicili social.



Ja són més d’una vintena d’empreses catalanes les que han anunciat que es porten la seu social fora de Catalunya per la incertesa del procés sobiranista, entre les que destaquen unes altres tres companyies de l’Ibex, CaixaBank, Gas Natural Fenosa i Banc Sabadell, i també Criteria, Dogi, Oryzon, Eurona o Naturhouse.