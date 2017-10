El comissari de Drets Humans demana a Zoido d’investigar l’actuació policial de l’1-O

Assegura que depurar responsabilitats pel succeït en la jornada del referèndum il·legal a Catalunya "és essencial"

El comissari de Drets Humans del Consell d’Europa, Nils Muiznieks, ha instat el ministre espanyol d’Interior, Juan Ignacio Zoido, a realitzar "una investigació ràpida, independent i eficaç" sobre les denúncies contra l’actuació policial l’1-O a Catalunya.

Muiznieks li va assegurar a la seua carta, datada el 4 d’octubre i difosa avui, que aquesta investigació és de "vital importància" per "prevenir qualsevol escalada de tensions i violència".

Creu que depurar responsabilitats pel succeït en la jornada del referèndum il·legal a Catalunya "és essencial per preservar la confiança dels ciutadans en les forces de l’ordre".

El comissari diu haver rebut informes sobre "l’ús desproporcionat de la força contra manifestants pacífics i persones que oferien una resistència passiva a l’acció policial".

A més, critica la utilització d’armes antiavalots i pilotes de goma i recorda que, al seu informe sobre Espanya de 2013, va afirmar que "l’ús d’aquestes armes constitueix un clar perill per a la seguretat dels manifestants".

Conscient de la dificultat policial de fer el seu treball en aquest context tens, Muiznieks aposta per regular i supervisar l’ús d’aquestes armes i que els agents "rebin instruccions clares sobre la necessitat d’exercir un ús de la força moderat i proporcionat".

Convida a més a establir un mecanisme de denúncies contra tots els cossos de forces de l’ordre, ja sigui "ampliant les competències del defensor del Poble o establint un nou òrgan", ja que els existents, segons la seua opinió, no garanteixen sancions adequades ni reparacions efectives.

El comissari també va publicar la resposta del ministre espanyol dos dies després, en la que aquest va assegurar que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat "van seguir instruccions del poder judicial, i van actuar prudentment, apropiadament i proporcionalment".

Tot això amb l’objectiu d’"assegurar el compliment de la llei i la protecció dels drets i llibertats de tots els ciutadans".

Les actuacions policials "no van estar dirigides contra els ciutadans i les seues idees, sinó que van buscar la no celebració de la consulta", va afirmar Zoido, que va afegir que no es pot acceptar "el comportament antidemocràtic d’uns quants que ignoren els drets de la resta".

El ministre va finalitzar el seu escrit sentenciant que "la primera condició per al funcionament del sistema democràtic és la llei", i que "fora de la llei no hi ha democràcia".