Grifols diu que actualment no hi ha cap previsió per canviar d'ubicació cap de les seus

No descarta modificar el seu domicili social si la situació a Catalunya afecta el seu negoci

La multinacional catalana d’hemoderivats Grifols no descarta modificar el seu domicili social, situat actualment a Catalunya, si l’escenari polític afectés el seu negoci. Fonts de Grifols han assegurat a Efe que "actualment no hi ha cap previsió per canviar d’ubicació cap de les seus corporatives". "Tanmateix, en l’hipotètic supòsit que l’actual situació derivés en un nou escenari que pogués afectar el curs normal dels negocis o de la situació financera de la companyia, el consell acordaria les mesures necessàries", han assegurat aquestes fonts.



Grifols ha fet públic aquest pronunciament un dia abans que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui davant del Parlament per explicar si declara o no unilateralment la independència de Catalunya.