Massiva marxa unionista

Centenars de milers de manifestants, entre els quals dirigents de PP, Cs i PSC, clamen a Barcelona contra la independència al crit de “Puigdemont a la presó” || Incidents aïllats contra els Mossos

Unes 350.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i gairebé un milió, segons l’organització, es van manifestar ahir a Barcelona per la unitat d’Espanya en una marxa convocada per Societat Civil Catalana amb el lema “Recuperem el seny”. Durant la mobilització, que va comptar amb el suport de PP, Ciutadans i PSC, es van viure moments de tensió.

La “majoria silenciosa” unionista es va manifestar ahir a Barcelona en contra de la independència de Catalunya sota el lema “Recuperem el seny”. La marxa, convocada per Societat Civil Catalana, va reunir 350.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i gairebé un milió, segons l’organització. Entre els manifestants, cares conegudes com el president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol; i el delegat de Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. També van pujar a l’escenari ubicat a l’Estació de França el líder de Cs, Abert Rivera, i la líder de l’oposició al Parlament, Inés Arrimadas, després que el Premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa i l’expresident del Parlament Europeu Josep Borrell pronunciessin els seus discursos.

Per la seua part, el PSC, encara que va decidir no assistir com a organització a la manifestació, el secretari d’Organització, Salvador Illa, sí que va enviar una carta a la militància perquè participessin en la marxa. Entre els crits més corejats es va sentir: “Puigdemont a la presó, Puigdemont al paredón” i al passar al costat de la Prefectura Superior de Policia, els manifestants expressaven el seu suport als agents i cridaven “No esteu sols”, mentre que als Mossos dedicaven un “No ens representeu”. Entre les pancartes exhibides es llegien lemes com “La unitat d’Espanya no es vota ni es negocia! Es defensa!”, “Cop no!”, “155 ja” o “Han fet més mal unes paperetes que totes les bombes d’ETA”.



Alguns manifestants van increpar ciutadans i Mossos d’Esquadra durant la marxa unionista

Passades les dos del migdia, a l’escenari, Vargas Llosa va titllar de “colpistes” Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Carme Forcadell, i va subratllar que la “conjura independentista no destruirà 500 anys d’història” d’Espanya. Borrell, per la seua part, va afirmar que “Catalunya no és una colònia” ni un “Estat ocupat militarment”.

El manifest de Societat Civil llegit al terme de la marxa va demanar acabar amb la “marginació” dels catalans no nacionalistes. Durant la marxa es van viure moments de tensió i agressions aïllades a ciutadans, periodistes, Mossos, i es van registrar danys materials en cases particulars, ja que un grup de manifestants es va dedicar a apedregar balcons que lluïen l’estelada i van trencar-ne els vidres. Al parc de la Ciutadella, un grup de manifestants van colpejar els furgons estacionats dels Mossos. El líder de Podem, Pablo Iglesias, va ser esbroncat a l’estació de Sants pels manifestants.

Gairebé 200 autocars procedents de tot Espanya

Gairebé dos-cents autobusos es van desplaçar ahir fins a Barcelona des de diferents punts de la geografia espanyola per participar en la marxa per la unitat d’Espanya convocada per Societat Civil Catalana a la capital catalana. Per exemple, fins a una desena d’autocars van sortir dissabte a mitjanit de l’estadi Santiago Bernabéu de Madrid amb un miler de persones. Els autocars de la capital madrilenya, com els de la resta de Catalunya i Espanya, van ser la resposta a la crida del president del PP català, Xavier García Albiol, que va demanar dimecres “a tots els catalans de bé mobilitzar-se massivament” i va convidar els ciutadans de tot Espanya a desplaçar-se a la capital catalana. Per fer-ho es van organitzar viatges amb milers de persones procedents de ciutats com València (amb fins a cinc autocars noliejats, Saragossa, Valladolid i fins i tot gent de Sevilla i Màlaga). També ho va fer el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, que va defensar la importància que els ciutadans puguin “expressar-se lliurement” en aquesta marxa. Des del Partit Popular de Lleida van contractar mitja dotzena d’autocars que es van citar a les 8.30 hores al pàrquing del Camp d’Esports. També els representants de Ciutadans a Lleida es van desplaçar fins a Barcelona.