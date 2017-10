Albiol: "Si Puigdemont segueix endavant amb la ruptura, hi haurà mesures contundents"

Actualitzada 10/10/2017 a les 20:58

Albiol, al Parlament

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha avisat aquest dimarts que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, segueix endavant amb el seu pla de "ruptura", hi haurà "mesures contundents per garantir l’Estat de Dret", encara que ha evitat precisar quines mesures dins d’un "ventall de diferents possibilitats". En declaracions als passadissos del Parlament, abans de la compareixença de Puigdemont aquesta tarda a l’hemicicle català i davant de la possibilitat d’una eventual declaració d’independència, Albiol ha llançat un advertiment al president de la Generalitat. "Si Puigdemont segueix endavant amb la seua ruptura, hi haurà mesures contundents per garantir l’Estat de Dret", ha afirmat el dirigent popular. "El Govern té un ventall de diferents possibilitats i es donarà la resposta adequada", ha advertit.



Preguntat sobre si preveu que si Puigdemont declara unilateralment la independència pugui ser detingut, ha afirmat que "si ha de dur-se a terme una detenció correspondrà a la justícia".



I en qualsevol cas ha suggerit que té el "convenciment" que aquesta nit "ens n’anirem a dormir tranquils, perquè hi haurà un missatge de tranquil·litat, i no del president Puigdemont".