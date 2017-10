Arrimadas: "La independència a terminis segueix sent un cop a la democràcia"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha advertit que la independència "a terminis" o "en diferit" com la que, ha dit, ha proclamat avui el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, continua sent una "declaració d’independència" i un "cop a la democràcia". Després d’escoltar el president de la Generalitat, que ha declarat la independència de Catalunya encara que l’ha deixat en suspens per donar una oportunitat al diàleg, Arrimadas ha afirmat que "no permetrà" que demanin a la seua família, que viu a Andalusia, el passaport quan vagin a veure-la, mentre ella mostrava el seu a la tribuna.



La cap de l’oposició ha carregat contra Puigdemont per representar "el pitjor nacionalisme" que hi ha hagut a Europa i per això -ha dit- no "li dóna suport ningú" a la UE. "Això no anava d’urnes, sinó de fronteres", ha assenyalat Arrimadas, acusant a Puigdemont que l’únic objectiu que ha buscat sempre no era un referèndum sinó declarar la independència "tant sí com no".