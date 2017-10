Colau reclama no declarar la DUI ni aplicar el 155

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar ahir al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que retiri la declaració unilateral d’independència, i al cap de l’Executiu central, Mariano Rajoy, que no apliqui l’article 155 de la Constitució per no “dinamitar la possibilitat d’un espai de diàleg”. “Aquest és l’acte més valent que poden fer ara”, va dir l’alcaldessa a Rajoy i Puigdemont en una declaració institucional per explicar la seua posició sobre la situació política a Catalunya.Colau va demanar a tots dos que “actuïn amb el cap fred i amb responsabilitat”. Va afirmar que l’1 d’octubre és un “acte de sobirania popular” que marca “un abans i un després en la política catalana” i “una finestra d’oportunitat per al diàleg”, però que els resultats del referèndum “no poden ser un aval per proclamar la independència”.