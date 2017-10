El president del Consell Europeu demana a Puigdemont que no declari la independència

Tusk recorda que "fa uns dies" li va demanar a Rajoy que busqués "una solució per al problema sense utilitzar la força, que busqués el diàleg, perquè la força dels arguments són sempre millors que els arguments de la força"

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va demanar aquest dimarts al president del Govern de Catalunya, Carles Puigdemont, que no declari la independència i respecti l’ordre constitucional d’Espanya. "Avui li demano a vostè que respecti l’ordre constitucional i que no anunciï una decisió que faria aquest diàleg impossible", va dir Tusk en un debat en el Comitè de les Regions de la Unió Europea (UE), després de recordar que el 2 d’octubre li va demanar diàleg al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy.



Després de repassar els desafiaments a què s’enfronta la UE, com la crisi migratòria o el "brexit", Tusk, president de la institució que representa als 28 Estats membres de la UE, es va dirigir expressament a Puigdemont "poc abans del seu discurs" d’aquesta tarda al Parlament. "M’adreço a vostè, no només com el president del Consell Europeu sinó també com a algú que creu amb força en el lema de la UE: "units en la diversitat" i com a membre d’una minoria ètnica, com regionalista, com un home que sap el que se sent quan et pega la porra d’un policia i com a exprimer ministre d’un país europeu", va dir Tusk que va ser primer ministre de Polònia de 2007 a 2014. "En resum, com a algú que entén i sent els arguments i emocions de totes les parts," va explicar.



Tusk va recordar que "fa uns dies" li va demanar a Rajoy que busqués "una solució per al problema sense utilitzar la força, que busqués el diàleg, perquè la força dels arguments són sempre millors que els arguments de la força". "Avui li demano a vostè (Puigdemont) que respecti en les seues intencions l’ordre constitucional i no anunciï una decisió que faria aquest diàleg impossible. La diversitat no deuria i no ha de portar al conflicte les conseqüències del qual, òbviament, serien dolentes per als catalans, per a Espanya i per al conjunt d’Europa," va afegir.



El president del Consell Europeu va cridar a "buscar sempre el que ens uneix i no el que ens divideix", mentre va subratllar que "això és el que decidirà el futur del nostre continent", va concloure.