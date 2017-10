Els Mossos tanquen el parc on és el Parlament per motius de seguretat

EFE Actualitzada 10/10/2017 a les 10:33

L’ANC ha traslladat la concentració d’aquesta tarda al Passeig de Lluís Companys

© Una vista del Parlament. Generalitat

Els Mossos d’Esquadra han confirmat aquest matí que "per motius de seguretat" el parc de la Ciutadella de Barcelona, on es troba la seu del Parlament, estarà tancat al públic durant tot el dia d’avui. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà a petició pròpia davant del ple del Parlament a les 18:00 hores d’avui per traslladar els resultats de la jornada de l’1-O, amb una possible declaració unilateral d’independència de Catalunya a sobre de la taula.



Des de primera hora d’aquest matí, els Mossos han situat diversos furgons policials davant les entrades del parc i també al costat de l’edifici del Parlament.



Fonts dels Mossos han detallat que s’ha decidit el tancament del parc al públic per garantir la seguretat al recinte, i han recordat que durant la multitudinària manifestació de diumenge, en contra de la independència de Catalunya i a favor de la unitat d’Espanya, un grup de persones va violentar una porta d’accés a la Ciutadella i es va dirigir en actitud hostil fins el Parlament. Una vegada davant la seu parlamentària van llançar ous i diversos objectes mentre els Mossos feien un cordó policial per evitar que el grup avancés.



D’altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ja va comunicar ahir a la nit que s’anul·lava una concentració que havia convocat per avui en suport a la declaració unilateral d’independència al parc de la Ciutadella, davant el Parlament, en tenir coneixement que els Mossos mantindrien avui tancat el parc al públic.



L’ANC ha traslladat la concentració al Passeig de Lluís Companys, davant el parc de la Ciutadella, i on es troba també l’edifici en el qual té la seua seu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que des d’ahir està custodiat per la Policia Nacional, i no només pels Mossos d’Esquadra, per ordre judicial.



Les plataformes sobiranistes, com l’ANC i Òmnium Cultural, han cridat a concentrar-se aquesta tarda, quan se celebrarà el ple, en suport a la declaració d’independència, mentre que la plataforma "Retallades Zero" ha convocat una altra concentració per denunciar que la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) és una "imposició antidemocràtica".



Paral·lelament, Ciutadans, PSC i PPC van demanar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que es garanteixi la seguretat en l’accés i sortida dels diputats al ple d’aquesta tarda.